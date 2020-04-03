Одесские вузы стали примером борьбы с коронавирусом в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, принятые Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. В связи с этим, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования, могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19 и оказать помощь в спасении больных, не должны оставаться в стороне.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет объединив усилия создали Центр по борьбе с эпидемиями, противодействия коронавируса и защиты от пандемии COVID-19, а также медицинскую клинику. Обустраиваются палаты для оказания экстренной медицинской помощи. К работе привлекаются ведущие специалисты-преподаватели, кандидаты, доктора медицинских наук, имеющие практический опыт работы. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный Университетом. Студенты 3-6 курсов Одесского медицинского института МГУ изъявили желание оказать волонтерскую помощь медицинским учреждениям г.. Одессы.
Такие меры позволят существенно поддержать город в борьбе с COVID-19. COVID-19 - вызов всему обществу.
От каждого из нас зависит успешность борьбы с пандемией и минимизация ее последствий,
Чтобы не повторить трагический опыт ведущих стран мира, которые ежедневно теряют более полутысячи граждан, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций призвал все вузы страны приобщиться к принятию мер по противодействию COVID-19. Помощь можно оказать путем:
- приобретения необходимого для больниц оборудования;
- привлечения медиков-студентов на волонтерских началах в помощь больницам и поликлиникам;
- разработки и проведения профильными учебными заведениями в сфере подготовки медицинских работников онлай-курсов по подготовке студентов-волонтеров к работе в условиях распространения COVID-19;
- приобретения материалов и организации пошива защитных масок, костюмов для медицинских работников.
В первую очередь, помощь может быть оказана путем приобретения жизненно необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов для нагнетания кислорода, баллонов кислорода, кварцевых ламп и их передачи больницам. Даже приобретение 1 аппарата искусственной вентиляции легких каждым учреждением высшего образования сможет спасти десятки жизней наших граждан.
Во-вторых, это привлечение студентов-волонтеров. Учитывая, что во время пандемии в помощи нуждается уязвимая категория населения, люди пожилого возраста, должны максимально ограничить контакты, а также не могут выходить за лекарствами, продуктами по состоянию здоровья, важно создать волонтерское студенческое движение. Студенты 3-5 курсов любого учреждения высшего образования могут привлекаться как волонтеры для поддержки социально уязвимой категории граждан, чем также существенно будут способствовать ограничению распространения COVID-19,
В открытом письме к руководству учреждений высшего образования также разъясняется, что студентов-медиков старших курсов следует привлекать на волонтерских началах в помощь семейным врачам, для ухода за пациентами в отделениях больниц, в которых находятся больные COVID-19. Студенты-медики 3 курсов, могут привлекаться на волонтерских началах после прохождения соответствующей подготовки к работе в больницах, поликлиниках (сестра медицинская, сестра медицинская поликлиники) под наблюдением и руководством врачей. С этой целью важно разработать сертифицированные онлайн-курсы и присвоить студентам 3 курсов квалификацию сестры медицинской, сестры медицинской поликлиники, фельдшера.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.