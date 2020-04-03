Одесские вузы стали примером борьбы с коронавирусом в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, принятые Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. В связи с этим, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования, могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19 и оказать помощь в спасении больных, не должны оставаться в стороне.

Следует отметить, что у нас уже есть пример активной деятельности по стороны высших учебных заведений в сфере борьбы с COVID-19.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет объединив усилия создали Центр по борьбе с эпидемиями, противодействия коронавируса и защиты от пандемии COVID-19, а также медицинскую клинику. Обустраиваются палаты для оказания экстренной медицинской помощи. К работе привлекаются ведущие специалисты-преподаватели, кандидаты, доктора медицинских наук, имеющие практический опыт работы. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный Университетом. Студенты 3-6 курсов Одесского медицинского института МГУ изъявили желание оказать волонтерскую помощь медицинским учреждениям г.. Одессы.

Такие меры позволят существенно поддержать город в борьбе с COVID-19. COVID-19 - вызов всему обществу.

От каждого из нас зависит успешность борьбы с пандемией и минимизация ее последствий, - отмечает председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина.

Чтобы не повторить трагический опыт ведущих стран мира, которые ежедневно теряют более полутысячи граждан, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций призвал все вузы страны приобщиться к принятию мер по противодействию COVID-19. Помощь можно оказать путем:

- приобретения необходимого для больниц оборудования;

- привлечения медиков-студентов на волонтерских началах в помощь больницам и поликлиникам;

- разработки и проведения профильными учебными заведениями в сфере подготовки медицинских работников онлай-курсов по подготовке студентов-волонтеров к работе в условиях распространения COVID-19;

- приобретения материалов и организации пошива защитных масок, костюмов для медицинских работников.

Такие вызовы, как никогда, нуждаются в активизации и объединения усилий всех общественных и государственных институтов, учреждений и организаций. Не должны оставаться в стороне и высшие учебные заведения, которые могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19 и помощь в спасении больных.

В первую очередь, помощь может быть оказана путем приобретения жизненно необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов для нагнетания кислорода, баллонов кислорода, кварцевых ламп и их передачи больницам. Даже приобретение 1 аппарата искусственной вентиляции легких каждым учреждением высшего образования сможет спасти десятки жизней наших граждан.

Во-вторых, это привлечение студентов-волонтеров. Учитывая, что во время пандемии в помощи нуждается уязвимая категория населения, люди пожилого возраста, должны максимально ограничить контакты, а также не могут выходить за лекарствами, продуктами по состоянию здоровья, важно создать волонтерское студенческое движение. Студенты 3-5 курсов любого учреждения высшего образования могут привлекаться как волонтеры для поддержки социально уязвимой категории граждан, чем также существенно будут способствовать ограничению распространения COVID-19, - обращается к ректорам украинских вузов Юлия Гришина.

В открытом письме к руководству учреждений высшего образования также разъясняется, что студентов-медиков старших курсов следует привлекать на волонтерских началах в помощь семейным врачам, для ухода за пациентами в отделениях больниц, в которых находятся больные COVID-19. Студенты-медики 3 курсов, могут привлекаться на волонтерских началах после прохождения соответствующей подготовки к работе в больницах, поликлиниках (сестра медицинская, сестра медицинская поликлиники) под наблюдением и руководством врачей. С этой целью важно разработать сертифицированные онлайн-курсы и присвоить студентам 3 курсов квалификацию сестры медицинской, сестры медицинской поликлиники, фельдшера.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.