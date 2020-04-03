На скандал в Одесской больнице водников обратил внимание президент

В конце марта Горздрав определил перечень лечебно-профилактических учреждений города и области, которые, в случае роста заболеваемости COVID-19, будут перепрофилированы в госпитальные базы для приема больных. В первый этап был включен Одесский областной медицинский клинический центр (бывшая больница водников) – некогда одно из самых сильных и мощных лечебных заведений города. Здесь предполагалось разместить 360 коек для больных коронавирусом, но, в реальности, якобы «полная готовность», оказалась фарсом. Об этом стало известно после скандального заявления врачей-анестезиологов больницы.
В размещенном в интернете видео медики заявили, что информация, предоставленная в Национальную службу здоровья руководством больницы, не соответствует действительности. По их словам, больница не готова к наплыву больных, в медучреждении не хватает необходимого оборудования и расходных материалов. Также ощущается острая нехватка медперсонала – увольняются медсестры и санитарки. И самое главное – больница абсолютно не приспособлена для приема инфекционных больных.
На это заявление немедленно отреагировали в Национальной службе здоровья. В больницу была направлена проверка. По результатам действительно были выявлены серьезные проблемы. А со временем на обращение отреагировал и президент Украины - Владимир Зеленский. Он лично предупредил главного врача Вадима Шухтина о неполном служебном соответствии в трудное для страны время.
Проблемы больницы возникли не на пустом месте. Медики утверждают, что все это время главный врач не занимался ни комплектацией медперсонала, ни обеспечением средствами защиты, поэтому сегодня противостоять пандемии коронавируса больница не в состоянии.
Сам главный врач, который и провалил всю организационную работу во время пандемии, спокойно отчитывается о неготовности заведения. Информацию, которую распространили врачи больницы, он считает манипуляцией, утверждая, что просто кто-то претендует на его место. Во всех проблемах больницы главврач обвиняет медперсонал, и к своим коллегам относится пренебрежительно. На одном из совещаний Вадим Шухтин обвинил заведующую отделением гинекологии в том, что она приобрела диплом за деньги, и поставил под сомнение квалификацию специалистов отделения. Пообщаться с главврачом удалось одесскому общественнику. Это видео он разместил на своей странице в социальной сети.
Сами медики продолжают и дальше оказывать помощь пациентам, но все же специалисты настроены на массовые увольнения, так как не готовы работать под руководством неэффективного главного врача. Руководство имитирует бурную деятельность, параллельно оказывая давление и угрожая коллективу и медикам, которые откровенно высказали свое мнение. И хотя Одесская областная государственная администрация и областной департамент здравоохранения прилагает все усилия, чтобы заведение работало эффективно и без скандалов, действия главного врача перечеркивают всю работу профильных чиновников.