На скандал в Одесской больнице водников обратил внимание президент

В конце марта Горздрав определил перечень лечебно-профилактических учреждений города и области, которые, в случае роста заболеваемости COVID-19, будут перепрофилированы в госпитальные базы для приема больных. В первый этап был включен Одесский областной медицинский клинический центр (бывшая больница водников) – некогда одно из самых сильных и мощных лечебных заведений города. Здесь предполагалось разместить 360 коек для больных коронавирусом, но, в реальности, якобы «полная готовность», оказалась фарсом. Об этом стало известно после скандального заявления врачей-анестезиологов больницы.

В размещенном в интернете видео медики заявили, что информация, предоставленная в Национальную службу здоровья руководством больницы, не соответствует действительности. По их словам, больница не готова к наплыву больных, в медучреждении не хватает необходимого оборудования и расходных материалов. Также ощущается острая нехватка медперсонала – увольняются медсестры и санитарки. И самое главное – больница абсолютно не приспособлена для приема инфекционных больных.

Мы честно хотим сейчас выполнить свой долг, а не сделать всё, чтобы кого-то кинуть под танк незащищенным, а остальные - спрятаться по углам не получится, ребята. Потому что вторая волна придет и к вам,

- говорится в видеообращении.

На это заявление немедленно отреагировали в Национальной службе здоровья. В больницу была направлена проверка. По результатам действительно были выявлены серьезные проблемы. А со временем на обращение отреагировал и президент Украины - Владимир Зеленский. Он лично предупредил главного врача Вадима Шухтина о неполном служебном соответствии в трудное для страны время.

К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже. Решение этого вопроса на личном контроле главного санитарного врача Украины. То же касается и обращения врачей Одесского областного медицинского центра,

- прокомментировал Владимир Зеленский.

Проблемы больницы возникли не на пустом месте. Медики утверждают, что все это время главный врач не занимался ни комплектацией медперсонала, ни обеспечением средствами защиты, поэтому сегодня противостоять пандемии коронавируса больница не в состоянии.

У меня отделение развернуто на 30 коек. Точек подвода кислорода - семь, из них три не работают. Четыре я могу взять на себя, это четыре пациентки. Посчитайте, какое количество тяжелых и средней тяжести больных мы можем взять. Мы готовы работать, никто не прячется, никто не отказывается, мы готовы оказывать помощь, но оказывать помощь, а не заявить, что мы оказываем помощь,

- рассказывает заведующая отделением гинекологии, Заслуженный врач Украины Марина Запорожченко.

Сам главный врач, который и провалил всю организационную работу во время пандемии, спокойно отчитывается о неготовности заведения. Информацию, которую распространили врачи больницы, он считает манипуляцией, утверждая, что просто кто-то претендует на его место. Во всех проблемах больницы главврач обвиняет медперсонал, и к своим коллегам относится пренебрежительно. На одном из совещаний Вадим Шухтин обвинил заведующую отделением гинекологии в том, что она приобрела диплом за деньги, и поставил под сомнение квалификацию специалистов отделения. Пообщаться с главврачом удалось одесскому общественнику. Это видео он разместил на своей странице в социальной сети.

Со стопроцентной уверенностью говорю, что это борьба за кресло. Если хотите, я приглашу начальника отдела кадров и скажут, кто остался с гинекологического отделения,

- прокомментировал главврач больницы Вадим Шухтин.

Сами медики продолжают и дальше оказывать помощь пациентам, но все же специалисты настроены на массовые увольнения, так как не готовы работать под руководством неэффективного главного врача. Руководство имитирует бурную деятельность, параллельно оказывая давление и угрожая коллективу и медикам, которые откровенно высказали свое мнение. И хотя Одесская областная государственная администрация и областной департамент здравоохранения прилагает все усилия, чтобы заведение работало эффективно и без скандалов, действия главного врача перечеркивают всю работу профильных чиновников.