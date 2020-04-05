Благовещение Пресвятой Богородицы: у храма Святой Татианы прошло праздничное богослужение

7 апреля православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников в году - Благовещение Пресвятой Богородицы - день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа. Этот праздник, который приходится на время Великого поста, всегда отмечают с большим размахом. Правда, в этом году карантин внес свои коррективы - от народных гуляний пришлось отказаться, но богослужения при храмах проводят.

Праздничная служба прошла и при храме Святой мученицы Татианы, но не в стенах храма, а внутреннем дворе, чтобы избежать тесных контактов между прихожанами. Как и во всех общественных местах города здесь соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования – полутораметровая дистанция, маски, дезинфицирующие средства.

В этот день я поздравляю всех православных христиан! Пусть вас никогда не покидает вера, надежда и любовь! Важно не забывать добрые дела, относиться друг к другу с уважением. Смысл праздника Благовещения обрел сейчас для всех нас особое значение. Возможно, это испытание, которое пришлось всем пережить, ниспослано, чтобы научить нас чему-то, сподвигнуть задуматься и многое переосмыслить. И потому так важна для нас Благая весть.

Давайте любить, ценить и оберегать все то хорошее, что нам даровано свыше! Жить по христианским законам! В это трудное время мы особенно сильно прочувствовали, как важна для всех нас семья, тепло домашнего очага, поддержка близких.

Пусть будут здоровы наши родные! Пусть закончатся распри и вражда, и придет мир на нашу благословенную землю! И пусть жизнь будет светлой и радостной! С праздником! - обратился к горожанам почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергея Кивалов.

Этот праздник, конечно, является всенародным торжеством. Сегодня, в условиях карантина, когда все человечество столкнулось действительно с этим великим испытанием, вносятся свои коррективы в празднование. Не устраивается народных гуляний, празднеств, и богослужения проходят более сдержано. Это реалии, в которых мы живем сегодня. Но тем не менее, благодать праздника, радость конечно же пробивается как эти весенние росточки даже через все эти меры, которые показывает нам серьезность этой обстановки. В то же время игнорировать сам праздник, эту благодать, которая сегодня особо изливается, невозможно,

- рассказывает настоятель храма протоиерей Евгений Гутьяр.

В народе говорят, что на Благовещение ничего нельзя делать - в этот день даже птица гнезда не вьет и солнце на рассвете играет. Также ослабляется пост - по церковному уставу разрешается употреблять рыбу. Способствует праздничному настроению и солнечная погода.

Сегодня большой праздник, и даже в такие сложные для нас времена все равно проводятся службы. Очень правильно, что все пришли в масках, все соблюдают дистанцию. Во время карантина очень важно проводить такие богослужения, потому что это укрепляет духовные чувства, скрепляет наш народ, поэтому все у нас будет хорошо, - поделилась студентка Юракадемии Ксения Мокряк.

Праздник Благовещение всегда дарит людям надежду, и нынешние непростые времена прихожане воспринимают как испытания.

Богородица нас всех собирает, чтобы мы свои молитвы направили в небеса, чтобы в стране у нас наладилось здоровье наших граждан. Мы смиренно выполняем все указы, все законы, которые, я надеюсь, делаются для блага граждан Украины, для процветания страны, для процветания всей планеты. И если мы будем ходить в храмы в такой тяжелый для мира момент, то очень надеемся, что Господь нас помилует, простит, даст нам возможность покаяться и продолжать счастливую, здравую и разумную жизнь,

- поделилась прихожанка Ирина Винник.

Более пяти лет посещает Свято-Татианинский Храм Павел Бутенко.

Мне нравится устав храма, нравится сам храм внутри, очень приятно, что настоятель храма очень внимательный к нам, прихожанам. Мне нравится, как Сергей Васильевич обустроил эту территорию, чувствую себя здесь комфортно. Рядом есть источник воды, и я часто беру здесь воду. Немного знаю Сергея Васильевича и как человека, могу сказать, что он заботится о людях, о тех, кто приходит в храм, и в данным момент я вижу, что стороны Юракадемии идет помощь городу,

- поделился Павел Бутенко.

Напомним, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов инициировал проведение ряда противоэпидемических мероприятий. На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета начинает свою работу Центр по борьбе с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинская клиника.

Как и все структурные подразделения Национального университета «Одесская юридическая академия», студенческий Свято-Татианинский храм был обеспечен всеми необходимыми антисептическими и защитными средствами. По словам настоятеля храма, секретаря Одесской епархии, протоиерея Евгения Гутьяра, в храме постоянно проводится дезинфекция всех предметов. Также предоставляются все возможности для молитвы, но при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемических норм.

Наш храм пользуется своего рода заботой Сергея Васильевича. Он помогает и нашим престарелым прихожанам, которые обращаются к нам за помощью. Самое главное – это конечно же его забота о всех нас, потому что его инициативы, которые он проявил и продвигает по организации противоэпидемических мер, это свидетельствует о том, что человек не просто построил церковь, а действительно заботится о народе, об одесситах, и нам, как людям верующим, приятно, что это забота происходит как в отношении физического здоровья граждан, так, конечно же в отношении духовной традиции и поддержки религиозных основ нашего общества,

- добавил протоиерей Евгений Гутьяр.

В этом году праздник Благовещения пришелся на шестую неделю Великого поста. Следующий значимый праздник в церковном календаре – Вербное Воскресенье – православные верующие отметят уже на этих выходных.