Студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета сдают донорскую кровь

С началом карантина количество доноров в Одесской областной станции переливания крови значительно уменьшилось. Люди опасаются сдавать кровь из-за коронавируса, но потребность в донорской крови не прекращается. С инициативой поддержать донорство выступили студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» и Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета.

Эта системная работа Президента вуза Сергея Васильевича Кивалова по развитию и поддержке медицины. Сейчас мы формируем противоэпидемический центр, развиваем дополнительно коечную мощность и насыщаем это все медицинским оборудованием. Все это комплексное целостное решение, которое действительно позволит нашему вузу при поддержке Сергея Васильевича Кивалова помочь нашему здравоохранению в такой сложный для него период. Сегодня все должны помогать. Мы видим насколько органы власти, областная администрация, городской департамент здравоохранения прилагают усилия для того, чтобы построить систему, которая справится с теми вызовами, которые ставит инфекция, и мы не можем оставаться безучастными в этой ситуации,

- отметил проректор по научно-медицинской работе Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Студенты двух вузов объявили челендж, призывая одесситов и жителей области стать донорами, чтобы запасов крови было достаточно для помощи всем нуждающихся.

Кровь всегда нужна, независимо от того, есть у нас эпидемия или нет эпидемии. В связи с пандемией очень многие боятся идти сдавать кровь, но эти страхи не обоснованы. Донор – это всегда синоним здорового человека. Больные люди не сдают кровь, сдают только здоровые, и мы, таким образом хотим, показать, что, придя сдавать кровь – ты показываешь, что здоровый и безопасный для окружающих, и при этом ты делаешь очень важную социальную функцию для того, чтобы твоя кровь могла потом пригодиться для лечения других людей,

- рассказывает Вячеслав Полясный.

Процедура забора крови организована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту для доноров. Врачи гарантируют абсолютную безопасность. На входе всем посетителями измеряют температуру. После регистрации берут анализ крови, затем проверяют давление. Врач-терапевт заполняет медицинскую карту, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний для донорства. Затем донор имеет возможность немного подкрепиться в буфете, и после этого, облачившись в одноразовую спецодежду, идет в зал, где осуществляется процедура забора.

Сегодня сдавать кровь - очень важно, в связи со сложившейся ситуацией в городе и в стране целом. Люди находятся на карантине, на самоизоляции, поэтому доноров крови уменьшился, соответственно сейчас недостаток донорской крови, и мы всех приглашаем, у кого есть возможность добраться, приехать и сдать кровь, - поделилась семейный врач университетской клиники МГУ Анна Фесенко.

Студент отделения стоматологии Одесского медицинского института МГУ Юнис Элькаси после забора крови чувствует себя отлично. Для него это уже не первый опыт донорства.

Первый раз я сдавал кровь этим летом, дома, в Марокко, а сейчас – в Украине. Просто хочу помочь людям, кто нуждается, и приглашаю всех студентов приходить сдавать кровь. Это можно делать каждые два месяца,

- поделился студент отделения стоматологии Одесского медицинского института МГУ Юнис Элькаси.

Потребность в донорах существует независимо от группы крови. И редкие, и распространенные группы крови с одинаковой частотой встречаются как у доноров, так и у тех, кто нуждается в переливании крови.

Я обращаюсь в целом к населению. Лечебные учреждения нуждаются, они оказывают и плановую, и экстренную медицинскую помощь, и это, конечно, связано с высоким спросом на донорскую кровь. Поэтому прошу приходить, прошу поддержать нас, и больных, и женщин, которые рожают детей, давайте не забывать, что в нашей помощи нуждаются всегда, и даже в условиях такой ситуации как карантин,

- отметила заместитель главного врача Одесской областной станции переливания крови Ирина Циркуль.

Стать донором может любой здоровый человек, которому исполнилось 18 лет. Отправляясь на стацию переливания крови, необходимо иметь с собой паспорт. Важно хорошо себя чувствовать в день забора крови, не быть простуженным и голодным. Утром рекомендуют нежирный завтрак. Отказаться от жирного, жареного, копченого, молочных продуктов, яиц и бананов также рекомендуют накануне сдачи крови. За 48 часов категорически запрещено употреблять алкоголь, в том числе и пиво. А за час до и после процедуры – нельзя курить. Также женщинам не рекомендуют сдавать кровь в первые десять дней цикла.

У нас очень теплые люди, очень отзывчивые. Когда случается беда, трагедия в городе, у нас может быть и до тысячи обращений. Но кровь нужна каждый день, всегда кто-то нуждается, это всегда важно, поэтому просим и призываем всех сознательных граждан,

- добавила Ирина Циркуль.

Напомним, что в ближайшее время по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова начнет свою работу Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Национального университета «Одесская юридическая академия», а также Медицинская клиника при Международном гуманитарном университете.