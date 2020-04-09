Накануне 76-й годовщины Дня освобождения Одессы депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова чествовали воинов-освободителей

Одна из самых главных дат в истории Одессы – 10 Апреля, День освобождения города - в этом году проходит без привычных официальных торжественных мероприятий. Карантин внес свои коррективы, но это не повод, чтобы забывать о празднике. Накануне этой значимой даты депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова вместе с лидером политической силы пришли на площадь Десятого Апреля, чтобы возложить цветы к стеле «Крылья Победы».

Мы хорошо знаем нашу историю, и мы не могли не прийти сегодня сюда, к этому святому месту, и не вспомнить тех людей, которые освобождали наш город. Тех, кто отдал за это свои жизни, и тех, кому посчастливилось выжить, и пройдя дорогами войны, участвовать потом в восстановлении города. Мы пришли, чтобы поблагодарить наших ветеранов и тружеников тыла за вклад в Великую Победу. Мы обязаны чтить этих великих людей, а тем немногим, кто еще с нами, оказывать всестороннюю помощь и поддержку, - отметил лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Сергей Кивалов.

Вместе с представителями партии на площадь пришел и один из участников освобождения города, полковник отставке Николай Иванович Московой, в этом году ему исполнилось 96 лет. Боевой путь Николая Ивановича проходит через всю Украину и Молдавию, он также принимал участие в освобождении Болгарии, Румынии, Австрии, Чехословакии, Венгрии и Югославии. Трижды был ранен, много раз контужен. После артиллерийского училища по окончанию войны еще три года занимался разминированием. А по окончанию специального факультета военного института иностранных языков – служил в Германии, был свидетелем возведения Берлинской стены.

В апреле 44-го Николай Иванович вошел в Одессу в составе штурманской группы. Он один из тех, кто принимал участие в разминировании оперного театра.

Сейчас Одесса стала совсем другой. Должен сказать одно – без участия в благоустройстве Сергея Васильевича, она не была бы такой. Так что его имя напрочь связано с историей современности Одессы. И за это ему большая благодарность, и за его заботу о ветеранах, и о красоте и славе нашего города,

- отметил Николай Иванович.

Ветерану много раз приходилось бывать на встречах в Одесской юридической академии, которые Сергей Кивалов ежегодно проводит ко Дню освобождения города и ко Дню Победы. В этих мероприятиях всегда участвуют студенты, которые исполняют песни военных лет.

Очень теплые встречи, очень много хороших отзывов. Я горжусь тем, что Сергей Васильевич уделяет нам такое внимание. Многие ветераны ему благодарны. И ко мне он много раз приезжал. Он единственный из видных людей Одессы, кто меня посещает, - поделился Николай Иванович.

Сергей Кивалов считает важным сохранять историческую память и поддерживать связь поколений. Он также предложил установить на стене Оперного театра памятную табличку с именами и фамилиями тех, кто участвовал в его разминировании, чтобы увековечить имена героев.

День освобождения Одессы – это особый праздник, который отмечается всеми жителями нашего города. К великому сожалению, были и есть попытки переписать нашу историю, забыть подвиг Николая Ивановича и таких как он, забыть подвиг тех людей, которые не дожили до этого дня. Мы не имеем права с этим согласиться, и мы просто не допустим этого. Мы отстояли этот праздник, и у нас достаточно сил, знаний, опыта, чтобы и в дальнейшем его защитить. И я верю, что Одессу больше никогда не придется ни от кого освобождать. Нельзя позволять перекраивать нашу историю, - добавил Сергей Кивалов.

На поддержку ветеранов и участников войны направлены и социальные инициативы Украинской морской партии Сергея Кивалова в городском совете. В этом году из бюджета города ко Дню освобождения Одессы участники освобождения, а их осталось всего пять человека, получат социальные выплаты в размере по пять тысяч гривен. Также ко Дню Победы единоразовые выплаты в размере от одной до трех тысяч гривен получат участники боевых действий и дети войны.

Конечно, мы понимаем, что это небольшие деньги, но, я считаю, все мы должны делать все, для того, условия жизни наших ветеранов, ветеранов-освободителей, были более комфортными. Мы должны говорить им «спасибо», уделять время и внимание каждый день, не только в праздники,

- считает глава фракции Украинская морская партия Сергея Кивалова в одесском городском совете Светлана Осауленко.

Еще одной важной инициативой Украинской морской партии Сергея Кивалова является создание Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Международного гуманитарного университета. Услугами центра, в первую очередь, смогут воспользоваться пожилые люди, которые находятся в зоне риска. Здесь они смогут пройти тест на COVID-19 и при необходимости получить необходимое лечение в палатах интенсивной терапии, которые оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких.

Это значимый весомый вклад, который делают лидер партии Сергей Кивалов, Украинская морская партия и каждый из нас. Кроме того, все наши депутаты открыли в своих приемных социальные волонтерские службы. Если пожилой человек или больной человек не может сходить в магазин или аптеку, наши волонтеры с удовольствием помогут пожилым людям в этом для того, чтобы они себя не подставляли под опасность, выходя на улицу. Сегодня действительно очень сложный период, и, независимо от партии, политических взглядов, мы должны быть все вместе, заботиться о наших мамах, папах, бабушках, дедушках, о пожилых людях и делать все для того, чтобы их жизнь была максимально комфортной,

- добавила Светлана Осауленко.

С каждым годом ветеранов становится все меньше, и в силу возраста им необходимы особое внимание и забота.

Мы всегда отстаивали права ветеранов, не только в праздничные дни. Мы навещаем их, у нас есть коммуникация с ветеранскими организациями, мы дружим, организовываем для них праздники, поэтому плановая работа с ветеранами у нас идет всегда,

- отметил депутат городского совета Владимир Корниенко.

К истории своего города одесситы всегда относились с уважением. 10 апреля у стелы «Крылья Победы» и памятника Неизвестному матросу всегда было море цветов, даже в самые непростые времена.

Мы каждый год чествуем ветеранов и помним этот праздник. Возлагая цветы, мы отдаем дань уважения нашим героям, которые совершили для нашего города такой колоссальный подвиг. В этом году, к сожалению, из-за карантина многие одесситы сидят дома, но, я уверен, будь у них возможность, они бы с удовольствием пришли и положили хотя бы один цветочек в память о наших великих освободителях,

- отметил депутат городского совета Алексей Кисловский.

Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова также намерены поздравить всех ветеранов на дому с Днем освобождения Одессы и с Днем Победы.