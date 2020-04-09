Сергей Кивалов: «День освобождения Одессы всегда будет символом стойкости, высокого патриотического духа и беспримерного мужества»

76 лет назад, весенним днем 10 Апреля 1944 года, Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, от оккупации, длившейся долгих 907 дней. Память о той далекой войне неподвластна времени.

День освобождения нашего города всегда будет символом стойкости, высокого патриотического духа и беспримерного мужества. Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, героизмом всех тех, кто принёс долгожданный мир в Европу, в Украину, в Одессу, кто поднял из руин родной город и делал всё для его развития.

Это тот праздник, который объединяет всех одесситов, независимо от национальности, вероисповедания и политических взглядов.

Мы низко склоняем головы перед вечной памятью павших. Их величайший подвиг будет жить вечно!

Сердечно поздравляю уважаемых ветеранов, тружеников тыла, участников партизанского сопротивления, всех одесситов с этим светлым памятным днем! Я верю, что Одессу больше никогда не придется ни от кого освобождать. Мы не позволим никому перекраивать нашу историю!



Мирного и безоблачного всем нам неба над головой! И пусть пушки в Одессе говорят только языком праздничных салютов! Пусть в ваших домах, дорогие одесситы, будут тепло, уют и благополучие, а в ваших сердцах – вечная память и гордость за подвиг наших дедов! И крепкого вам всем здоровья!

С праздником Город-Герой! А всем твоим жителям – мира, процветания! Слава Одессе! Слава её Освободителям! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.