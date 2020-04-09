Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила героев-освободителей Одессы

В День освобождения Одессы, 10 апреля, депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова вместе с лидером политической силы поздравили ветеранов, принимавших участие в освобождении города. Всего в Одессе осталось пять героев-освободителей, и каждый из них достоин особого внимания не только со стороны власти, но и каждого одессита, кто знает, помнит и чтит историю своего города.
Иван Николаевич Московой ушел на фронт буквально со школьной скамьи, ему было всего 17.
В составе 10-го Гвардейского стрелкового корпуса, инженерного батальона, отделения разведки он принимал участие в освобождении Украины. Прошел через всю страну. Освобождал Донбасс, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую области.
Конечно, освобождение Одессы является одной из главных страниц в биографии Николая Москового. А одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании легендарного, известного на весь мир Одесского оперного театра.
Потом были Молдавия, Болгария, Румыния, Австрия, Югославия и Чехословакия. В это время Николай Иванович уже служил разведчиком. После Победы еще три года занимался разминированием мест боевых сражений. Среди его почетных наград – орден Отечественной войны I-ой степени, орден "Красная звезда", медали "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда" и другие.
Поздравить Николая Ивановича пришел лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.
По словам Сергея Кивалова, Украинская морская партия будет ходатайствовать перед городским советом о присвоении Николая Ивановичу звания почетного гражданина Одессы.
Он поблагодарил Сергея Кивалова за внимание, отметив, что он чаще всех навещает его, и не только по праздничным датам. Также герой-освободитель передал одесситам свои поздравления.
Не падать духом призывает одесситов и полковник в отставке Николай Ксенофонтович Безымянный.
Боевой путь ветерана также начался сразу после окончания школы. В 41-м он примкнул к группе подпольщиков в родном селе Мураховка Николаевской области. Когда село освободили, вступил в ряды Красной Армии. В составе 309-го гвардейского полка освобождал Николаев, а затем дошел и до Одессы.
Поздравить Николая Ксенофонтовича пришел депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский.
Полковника в запасе, участника обороны Одессы Евгения Семеновича Ахлупина от имени Украинской морской партии Сергея Кивалова поздравила глава фракции в Одесском городском совете Светлана Осауленко.
Евгений Семенович Ахлупин один из самых молодых героев-освободителей. Когда началась война, ему было всего 12 лет. С начала оккупации его отец примкнул к партизанской группе Григория Сенчекова в Великомихайловском районе, а сам Евгений Семенович был у партизан связным. В 1943-м его отправили в Одессу, и он стал работать в одесском подполье.
Сегодня Евгений Семенович принимает активное участие в работе областного совета партизан-подпольщиков. Партизаны оказали огромную помощь Красной Армии при освобождении города. Благодаря им удалось разминировать многие ключевые объекты и памятники архитектуры, которые фашисты собирались взорвать, покидая наш город. Сергей Кивалов намерен походатайствовать в установке памятного знака одесским партизанам-подпольщикам. С этим предложением к нему обратился сам Евгений Семенович на личном приеме граждан.
В этом году празднование Дня освобождения Одессы прошло достаточно скромно, без массовых мероприятий и торжеств. Но ни один ветеран, ни один герой-освободитель не остался без цветов и подарков, теплых слов поздравлений, внимания и благодарности.