Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила героев-освободителей Одессы

В День освобождения Одессы, 10 апреля, депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова вместе с лидером политической силы поздравили ветеранов, принимавших участие в освобождении города. Всего в Одессе осталось пять героев-освободителей, и каждый из них достоин особого внимания не только со стороны власти, но и каждого одессита, кто знает, помнит и чтит историю своего города.

Иван Николаевич Московой ушел на фронт буквально со школьной скамьи, ему было всего 17.

В составе 10-го Гвардейского стрелкового корпуса, инженерного батальона, отделения разведки он принимал участие в освобождении Украины. Прошел через всю страну. Освобождал Донбасс, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую области.

Конечно, освобождение Одессы является одной из главных страниц в биографии Николая Москового. А одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании легендарного, известного на весь мир Одесского оперного театра.

Потом были Молдавия, Болгария, Румыния, Австрия, Югославия и Чехословакия. В это время Николай Иванович уже служил разведчиком. После Победы еще три года занимался разминированием мест боевых сражений. Среди его почетных наград – орден Отечественной войны I-ой степени, орден "Красная звезда", медали "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда" и другие.

Поздравить Николая Ивановича пришел лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

То, что вы сделали, освобождая Одессу от немецко-фашистских захватчиков, ценой своего здоровья, а ваши товарищи – ценой своей жизни, останется в памяти одесситов надолго. Я очень хочу, чтобы молодые люди, юноши, девушки, знали своих героев. Мы всегда помнили и будем помнить все то, что сделали наши деды, наши прадеды, те люди, которые освобождали Одессу, которые с честью и достоинством воевали за свою страну. Я очень рад, что имею честь с Вами общаться, вы настоящий герой, именно с Вам должны брать пример все младшие поколения. Мы Вас безумно уважаем, ценим и любим, Вы заслужили эту любовь. И желаем, чтобы мы еще не единожды отмечали и день освобождения Одессы, и славный праздник День Победы.

— обратился к ветерану Сергей Кивалов.

По словам Сергея Кивалова, Украинская морская партия будет ходатайствовать перед городским советом о присвоении Николая Ивановичу звания почетного гражданина Одессы.

Это будет справедливо и правильно, потому что Вы сделали все, для того, чтобы Одесса была, и чтобы наша жемчужина, наш оперный театр, сохранился. Вы давно заслужили это высокое звание. Ведь если бы не Ваши действия, не было театра, и многие памятники архитектуры могли бы не дожить до сегодняшнего дня. — добавил Сергей Кивалов.

Он поблагодарил Сергея Кивалова за внимание, отметив, что он чаще всех навещает его, и не только по праздничным датам. Также герой-освободитель передал одесситам свои поздравления.

Всех одесситов хочу поздравить с Днем освобождения города! Пожелать мира, спокойствия, счастья, достатка. Сейчас мы переживаем тяжелое время, для нас это испытание, очень страшная веха на многовековом пути развития человечества, но мы все переживем.

— отметил Николай Иванович.

Не падать духом призывает одесситов и полковник в отставке Николай Ксенофонтович Безымянный.

Желаю, чтобы все одесситы жили в надежде на то, что все будет лучше в нашем городе, что жизнь все же восстановиться. Сейчас еще и война идет, и борьба идет, но все восстановиться, и мы будем жить в мирное время.

— отметил Николай Ксенофонтович.

Боевой путь ветерана также начался сразу после окончания школы. В 41-м он примкнул к группе подпольщиков в родном селе Мураховка Николаевской области. Когда село освободили, вступил в ряды Красной Армии. В составе 309-го гвардейского полка освобождал Николаев, а затем дошел и до Одессы.

Поздравить Николая Ксенофонтовича пришел депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский.

Мы все, и Украинская морская партия, и лидер нашей политической силы Сергей Кивалов будем делать все, и в городе, и в нашем государстве, чтобы нашим освободителям, нашим героям всегда шли навстречу. Мы всегда отзываемся на просьбы и пожелания ветеранам, выступаем с социальными инициативами, чтобы ветераны чувствовали, что их поддерживают. Это наш долг.

— отметил Вадим Подгородинский.

Полковника в запасе, участника обороны Одессы Евгения Семеновича Ахлупина от имени Украинской морской партии Сергея Кивалова поздравила глава фракции в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Мне кажется, что День освобождения Одессы – это один из самых главных праздников для каждого одессита. Несмотря на карантин, фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова не смогла остаться в стороне от этой даты, потому что у нас в городе осталось всего пять ветеранов-освободителей. Это те люди, благодаря которым у нас сегодня мирное небо, благодаря которым мы живем в нашем замечательной красивой Одессе.

— отметила Светлана Осауленко.

Евгений Семенович Ахлупин один из самых молодых героев-освободителей. Когда началась война, ему было всего 12 лет. С начала оккупации его отец примкнул к партизанской группе Григория Сенчекова в Великомихайловском районе, а сам Евгений Семенович был у партизан связным. В 1943-м его отправили в Одессу, и он стал работать в одесском подполье.

Сегодня Евгений Семенович принимает активное участие в работе областного совета партизан-подпольщиков. Партизаны оказали огромную помощь Красной Армии при освобождении города. Благодаря им удалось разминировать многие ключевые объекты и памятники архитектуры, которые фашисты собирались взорвать, покидая наш город. Сергей Кивалов намерен походатайствовать в установке памятного знака одесским партизанам-подпольщикам. С этим предложением к нему обратился сам Евгений Семенович на личном приеме граждан.

Мы, ветераны, ценим ту работу, которую Сергей Васильевич проводит, и желаем всем больших успехов. Сейчас очень тяжелое время, как экономически, так и политически. Тяжелое в связи с кризисом, эпидемией, но мы будем считать, что все мы обладаем волей и поборем все наши невзгоды. Поэтому всем желаю успехов, здоровья и крепости, как у нас, ветеранов.

— пожелал Евгений Семенович.

В этом году празднование Дня освобождения Одессы прошло достаточно скромно, без массовых мероприятий и торжеств. Но ни один ветеран, ни один герой-освободитель не остался без цветов и подарков, теплых слов поздравлений, внимания и благодарности.