Ровно 6 лет назад в День освобождения Одессы не стало её почётного гражданина, героя Украины Бориса Литвака

Легендарный одессит, герой Украины Борис Давыдович Литвак оставил этот мир на 85-м году жизни. Более 30 лет до самой смерти он руководил детско-юношеской спортивной школой №2, где воспитал несколько поколений баскетболистов и волейболистов. В 1996 году он создал центр реабилитации детей-инвалидов “Будущее”, также известный как “Дом с ангелом”. Там и сейчас продолжают восстанавливать здоровье дети и подростки с диагнозом ДЦП. Всю свою жизнь Борис Литвак посвятил служению детскому спорту.

В 2018 году в Одессе в честь него назвали улицу - ею стала бывшая Заславского на Молдаванке. Напомним, еще в 2016 году с инициативой появления в нашем городе улицы Бориса Литвака выступил почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Инициатива была неслучайна. Сергей Кивалов дружил с Борисом Литваком долгие годы. Борис Давыдович участвовал в создании социальных проектов – часто бывал в Юридической академии, принимал участие в строительстве и открытии спорткомплекса Международного гуманитарного университета на 8-ой станции Большого Фонтана.

Сергей Кивалов направлял депутатское обращение к Одесскому городскому голове с просьбой назвать одну из улиц Одессы в честь Бориса Литвака. В поддержку этой инициативы депутатами, активистами Украинской морской партии, молодежными и общественными организациями была организована масштабная акция, которая собрала более пяти тысяч подписей одесситов и нашла свое продолжение в социальных сетях. Вопрос о переименовании улицы был единогласно поддержан на заседании Историко-топонимической комиссии в Одесском городском совете.

Сегодня на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов написал:

Шесть лет назад в День освобождения Одессы, 10 апреля 2014 года, перестало биться сердце замечательного одессита, Героя Украины Бориса Литвака. Месяц назад, 11 марта, мы готовились торжественно отметить 90-летие Почетного гражданина нашего города, выдающегося общественного деятеля. Увы, начавшаяся пандемия и объявленный карантин внесли изменения в намеченные планы, был отменен юбилейный вечер в Одесской областной филармонии.

Но никому не дано отменить и преуменьшить вклад и жизненный подвиг этого Человека.

Борис Литвак принадлежал к той редкой породе людей-созидателей, которые служат людям и воплощают свои благородные помыслы в жизнь вопреки всем препятствиям и трудностям.

Более 30-ти лет Борис Давидович активно способствовал возрождению детского спорта и делал все возможное для его развития в нашем регионе. Будучи директором Детской спортивной школы олимпийского резерва № 2, он заботился о здоровье юных одесситов, прививал им спортивные навыки. 20 лет Литвак возглавлял Одесскую областную федерацию бокса, которая при его руководстве достигла огромных успехов.

Но свой главный жизненный этап Борис Литвак начал, когда приступил к созданию уникального, не имеющего аналогов в стране, Детского реабилитационного центра. Сюда, в Одессу, со всех концов страны, из ближнего и дальнего зарубежья, стали отправляться родители с детьми, которым с младенчества врачи поставили неутешительный диагноз – нарушение двигательной активности. Этот Центр, который одесситы прозвали «Дом с Ангелом», стал смыслом и содержанием жизни выдающегося одессита.

Сотни маленьких пациентов ежегодно прибывали сюда с верой в исцеление, а их мамы – с надеждой, что благодаря бескорыстным усилиям медиков их дети будут здоровы. Так и случилось. В стенах Центра нашли помощь и воплощение надежд на полноценную жизнь тысячи ребят. Борис Давидович аккумулировал вокруг себя людей, готовых так же бескорыстно помогать благому делу. Вслед за организацией Реабилитационного центра Литвак построил пансионат для проживания иногородних пациентов и их родителей, Компьютерный центр, где подростки с ДЦП могли осваивать компьютерные навыки, получая таким образом путевку в жизнь. Им был открыл театр и выставочный зал при Центре, где его маленькие подопечные могли реализовывать свои творческие способности.

И сколько бы ни было лет пациентам Центра, который теперь носит имя Бориса Литвака, они будут ему бесконечно благодарны за то, что он подарил им радость жизни.

Борис Давидович Литвак был настоящим борцом по жизни – для него не было неосуществимых задач. Он задал высокие стандарты гражданской ответственности. Вот почему его справедливо называют «Совестью Одессы».

Мне посчастливилось вместе с Борисом Давидовичем открывать спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. Теперь каждый год там проводится Международный турнир по боксу памяти Героя Украины Бориса Литвака.

Борис Литвак явил собой пример того, как надо любить свой родной город, его труды и благородные поступки смогли найти оклик в сердцах людей.

Его главное детище – Центр реабилитации на улице Пушкинской, носящий теперь им Бориса Литвака,– по-прежнему служит благому делу.

Мы добились того, чтобы улица Одессы, неподалеку от дома № 100 по улице Новосельского, где родился Борис Давыдович, носила его имя. Имя Бориса Литвака носит и Детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2. Но самое главное, что добрая память о нем будет жить в сердцах одесситов и в истории нашего города.

Своё жизненное кредо Борис Литвак сформулировал так: “Добро нужно делать тихо. Так, чтобы об этом никто не знал”. Эта фраза высечена на его мемориальной доске, размещённой на его главном детище - Доме с ангелом. В этом году Борису Давидовичу могло бы исполниться 90. Сейчас его дело продолжает внук Алексей.