Вербное воскресенье: Онлайн-трансляция богослужения

Прямая трансляция из Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря

Одесская епархия. Прямая трансляция из Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря в праздник Входа Господня в Иерусалим

Прямая трансляция богослужения в Киево-Печерской Лавре. Вход Господень в Иерусалим

Напомним, в шестое воскресенье Великого поста христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Это последний день перед Страстной неделей – периодом строжайшего поста.

Согласно преданиям, именно в этот день Иисус прибыл в Иерусалим, где местные жители встречали его, как Мессию, и устилали путь Спасителя пальмовыми ветвями. Причиной этому послужило воскрешение Иисусом умершего Лазаря. Новость о чем быстро распространилась среди народа. Вербное воскресенье символизирует начало страданий Иисуса, в результате которых человечество получило надежду на вечную жизнь.

Отметим, в связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания Covid-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме без участия прихожан и паломников. Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан.

Как и прежде, в период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.