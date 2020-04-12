Сергей Кивалов поздравил верующих с Вербным воскресеньем: «Православная вера призывает нас всегда быть милосердными»

Сегодня, в конце шестой недели Великого Поста, мы отмечаем одно из двенадцати важнейших в году церковных торжеств – Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. Праздник символизирует событие последних дней земной жизни Иисуса Христа, описанное во всех четырех Евангелиях.

Согласно Священному Писанию, накануне этого дня в городе Вифании Христос совершил чудо воскрешения праведного Лазаря, после чего вместе со своими учениками отправился в Иерусалим. Зная об этом чуде, жители приветствовали Мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями.

В нашем умеренном климате пальму заменила верба – одно из первых растений, распускающихся ранней весной. По традиции вербу освящают в храмах в Лазареву субботу и в Вербное воскресенье. Принято хранить вербу в доме возле иконы до следующего года. Считается, что веточки вербы способны уберечь дом от бед, а его жителей – от зла, а также принести благополучие и достаток.

Своим входом в Иерусалим Христос исполнил пророчество Ветхого Завета – как и подобает Царю, Он торжественно въехал в Иерусалим на осле под ликование местных жителей, однако нес Он в себе не земное, а небесное, вечное Царство, не победу в войне, а победу над грехом и смертью. Это событие стало для Христа вступлением на путь Крестных страданий, а поэтому сразу за Вербным Воскресеньем следует Страстная седмица – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением. В эти дни верующие соблюдают особо строгий Пост.

Прежде всего, встречать Пасху Христову нужно с чистым сердцем, добрыми делами и мыслями, в любви к Господу и к ближним.

Всем нам сейчас выпало нелегкое время, но православная вера призывает нас всегда быть милосердными и сердобольными.

Здоровья, мира и любви, дорогие одесситы! Пусть в этот весенний и солнечный день ваши сердца наполнятся радостным ожиданием Светлого Христового Воскресения, а добрые слова и улыбки близких людей вселяют надежды на лучшее! И пусть веточки вербы принесут в наши дома благополучие, радость и душевное равновесие! С праздником! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.