Вход Господень в Иерусалим: во дворе храма Святой мученицы Татианы прошла праздничная литургия

За неделю до Пасхи в преддверии Страстной недели православные христиане всего мира отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим, или, как называют этот день в народе – Вербное воскресенье. Этот праздник входит в число двунадесятых православных праздников и имеет историческую евангелическую основу. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим описан во всех четырех евангелиях.

Во всех православных храмах в этот день проводится праздничная литургия, а верующие спешат освятить веточки вербы, как символ молодых весенних побегов, которыми жители Иерусалима приветствовали Иисуса как своего Спасителя.

Праздничная служба с соблюдением всех карантинных мер состоялась и в храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Прихожане, соблюдая требуемую дистанцию, собрались во дворе храма, а сама служба транслировалась через звуковые колонки. За соблюдением карантинных правил также наблюдали представители национальной полиции.

В этом году мы находимся в условиях карантина, как в принципе и большая часть человечества земного шара, и, конечно, мы так же принимаем все необходимые меры. Богослужение является неотъемлемой частью, и не может быть отменено ни в коем случае, но все прихожане, кто имел возможность, и, конечно же, потребность, они находились на улице. Сотрудники национальной полиции при каждом храме контролируют масочный режим и нахождение молящихся на безопасном расстоянии. Но в своей совокупности все эти меры, и в первую очередь, конечно же, сознание наших прихожан, является замечательным свидетельством того, что здравый смысл действительно побеждает, и в первую очередь, вдохновляется любовью друг к другу и любовью к Господу Богу,

- отметил настоятель храма Святой мученицы Татианы, протоиерей Евгений Гутьяр.

Карантинные условия, в которых проходит служба, прихожане воспринимают с пониманием.

Служба проходит непривычно, но хорошо, вообще, что она есть. Люди придерживаются санитарных правил, предусмотренных нашим законодательством, поэтому все будет хорошо,

- уверена прихожанка Елизавета.

Сегодня все молитвы верующих направлены о здоровье людей во всем мире.

Мы молимся, чтобы прекратился коронавирус, чтобы люди перестали болеть, чтобы в мире была правда и восторжествовала любовь,

- отметила прихожанка Татьяна.

Кроме участия в богослужении прихожане также имеют возможность исповедаться и причаститься, что очень важно для верующих, особенно в период Великого поста.

Хочется выразить благодарность Сергею Васильевичу за то, что он дал нам такую возможность прийти в этот храм, прийти в этот двор, постоять на службе, и в это непростое время, когда все на грани закрытия, и, конечно огромная благодарность нашим батюшкам, настоятелю отцу Евгению, за то, что они прикладывают огромные силы к тому, чтобы служба состоялась, - добавила прихожанка Анна.

Студенческий Свято-Татианинский храм сегодня является примером того, как возможно совершать службы в жестких условиях карантина без нарушения правил.

Наш храм Святой мученицы Татианы, который построен тщанием Сергея Васильевича, в данном случае можно поставить в пример многим общинам. У нас замечательный двор, тротуары вокруг, на которых разместились все люди для того, чтобы не мешать друг другу и не создавать ситуации возможного заражения. Мы благодарны Сергею Васильевичу за то, что он не только построил храм, но и так позаботился об окружающей инфраструктуре, поэтому этот храм своего рода является образцовым, того, наверное, требует положение при Юридической академии,

- отметил Евгений Гутьяр.

Вербное воскресенье приходится на Великой пост, но в праздничный день он немного ослаблен – по церковному уставу разрешено есть рыбу. За ним следует неделя строго поста перед Пасхой - Страстная Седмица. Это самая важная неделя года, посвященная последним дням земной жизни Христа.

Впереди у нас дни Страстной Седмицы. Путь к Воскресенью Христа лежит через распятье Господа, через предательство Иуды, через бегство и страх учеников, все это нам, конечно, надлежит пережить. Но, думаю, что сегодняшний день показал всем, что молитва и истинная вера в Господа Бога – это не просто соблюдение каких-то обрядов, это действительно живая вера, которая всегда найдет способ для того, чтобы соблюсти и законы, и предписания, и конечно же помочь всем, нашему обществу в преодолении этого кризиса,

- добавил протоиерей Евгений Гутьяр.

Уже через неделю православные верующие отметят величайший христианский праздник Светлого Христова Воскресения.