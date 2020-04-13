Клиника Одесского мединститута МГУ проводит бесплатное тестирование одесситов на коронавирус 

Одесситы теперь имеют возможность бесплатно пройти тест на коронавирус в Университетской клинике Одесского мединститута Международного гуманитарного университета. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность и сахарный диабет, на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости.

Это лучшие тесты, которые на сегодняшний день есть на рынке. Мы привезли их сюда, чтобы жители нашего города, нашей области, все, кто не имеет сегодня возможности оплатить медицинские услуги, связанные с тестированием, могли пройти тест в нашей студенческой клинике – и все это бесплатно,

- отметил Сергей Кивалов.

Стоимость одного экспресс-теста составляет 319 гривен. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области, инициатор создания Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии, а также клиники на базе МГУ Сергей Кивалов подчеркивает: ни копейки бюджетных денег на закупку тестов потрачено не было.

Для работы в клинике привлечены лучшие специалисты – врачи, доктора наук, кандидаты медицинских наук, те, кто имеет соответствующий опыт работы и являются профессионалами своего дела. Тестирование в первую очередь будет осуществляться тем, кто не может себе позволить полноценное обследование. Также тестировать будут преподавателей, студентов обоих университетов и медиков, работающих в больницах города Одессы, которые первые принимают на себя удар, непосредственно контактируя с пациентами. Всего в нашем городе в системе, связанной с борьбой с коронавирусом, задействованы более 500 медиков. Согласно протоколу, такое тестирование они должны проходить каждые три дня, и Университетская клиника Одесского мединститута МГУ готова предоставить им такую возможность.

Первым тестирование на COVID-19 в новом центре прошел сам Сергей Кивалов.

Чтобы люди были уверены в том, что эти тесты качественные, я первый пришел сегодня сюда в Университетскую клинику Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, чтобы протестироваться. Вместе со мной пришли и работники университета, те, которые обслуживают здания, сооружения, студенты, которые проживают в общежитии, преподаватели, которые контактируют со студентами, и самое главное, это сторожа, дворники, уборщицы, а у нас их много, и все они будут проходить тестирование,

- отметил Сергей Кивалов.

Сама процедура тестирование занимает около 15 минут. Каждому посетителю клиники на входе измеряют при помощи бесконтактного термометра температуру, а также уровень кислорода в крови и пульс. Затем уже в процедурном кабинете производят забор крови и тут же делают анализ. Пока врач заполняет данные посетителя, экспресс-тест уже показывает результат. У всех сегодняшних посетителей результат был отрицательный.

Я хотел бы, чтобы и жители нашего города и все, кто придет сюда, получили бы такой консультативный вывод, что они здоровы. Мы для этого и приобрели такое количество тестов, чтобы люди, которые больны, лечились, а те, кто здоровы, чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне.

Очень важно, чтобы каждый на своем месте внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Кто-то может приобрести тесты, кто-то доставить врача в больницу, кто-то доставит какие-то продукты, кто-то окажет помощь в чем-то другом, кто-то будет лечить, кто-то ухаживать за больными – все это реальная помощь, каждый имеет возможность проявить себя. И самое важное - чтобы мы все объединились и забыли все то, что нас разъединяло. Мы, одесситы, любим свой город, своих жителей, любим своим семьи, свои улицы, свои дома – и все это нас объединяет, - отметил Сергей Кивалов.

Процедура диагностики проводится с соблюдением всех правил безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Сотрудники Университетской клиники используют современные качественные средства индивидуальной защиты. При работе с каждым посетителем используются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. К тесту также прилагается одноразовый комплект для забора крови.

Очень важно знать свое состояние здоровья, так как это здоровье родных и близких, также окружающих людей. Это очень важная и полезная инициатива Сергея Васильевича по созданию такого центра. В первую очередь, это бесплатная помощь людям, которые не имеют возможность сдать тест. Это очень важная поддержка таких граждан. И даже если есть возможность, то не везде такие тесты есть в наличии,

- поделился посетитель клиники Сергей Косьяненко.

Также одними из первых прошли экспресс-тестирование студенты Национального университета «Одесская юридическая академия».

Медицинский центр, созданный при поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова, является первым в Украине. Благодаря ему наши студенты, которые проживают сейчас в общежитиях, это приблизительно более 200 человек, имеют уникальную возможность пройти бесплатно экспресс-тест на коронавирус, чтобы быть более уверенными в своем здоровье, и, конечно, для профилактики,

- поделилась глава студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия» Карина Лукащук.

Прием посетителей в клинике организован таким образом, чтобы пациенты не пересекались друг с другом. Для этого действует система предварительной записи через call-центр, который был создан на базе Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия». Позвонив на горячую линию, можно получить онлайн-консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, записаться на прием, чтобы пройти комплексное обследование и тест на коронавирус. Запись на прохождение теста осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Социальный проект по оказанию помощи граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией инициирован почетным гражданином Одессы и Одесской области Сергеем Васильевичем Киваловым. Вы можете позвонить на горячую линию call-центра, который уже полностью начал свою работу, по номеру 700-78-30. Вам зададут вопросы, по которым определят, есть ли у вас необходимость пройти этот тест или обратиться к врачу для дальнейшей диагностики вашего заболевания. На сегодняшний день пройти тест совершенно бесплатно могут все граждане города Одессы и региона. Кроме того, если вы чувствуете, что у вас есть какая-то проблема и вам необходима квалифицированная помощь, вы можете также позвонить по номеру и получить необходимую консультацию,

- рассказывает директор Юридической клиники НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая.

При отрицательном результате тестирования на COVID-19 каждый посетитель получает соответствующий документ с печатью клиники. При положительном - предусмотрена изоляция посетителя в отдельном помещении до приезда скорой помощи. Затем его отправят в специальное лечебное учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Также сейчас в клинике завершается оборудование палат интенсивной терапии, чтобы в случае необходимости иметь возможность размещать больных и здесь. Для палат приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и кислородное оборудование.

Кроме этого, используя возможности телемедицинского комплекса Университетской клиники Одесского медицинского института МГУ, клиника имеет возможность в случае необходимости предоставлять телемедицинские консультации людям, которые находятся на самоизоляции.

Для этого у нас есть все необходимое оборудование украинского производителя, которое не только не только не уступает зарубежным аналогам, но и во многом превосходит. Если пациента оснастить соответствующим оборудованием, аналогично такому, как мы видим здесь, то любой житель, который является пациентом университетской клиники, может на дому снимать параметры жизнедеятельности организма, которые потом будут транслироваться врачу для последующего анализа, и в режиме реального времени можно получить консультацию специалиста,

- рассказывает проректор по научной работе Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Телемедицинский комплекс уже прошел апробирование и успешно внедряется в работе университетской клиники.

Мы первые, кто предложил такую систему и сегодня мы ее развиваем, и, думаю, сможем внедрить в целом в нашей стране. Особенно сегодня это важно, потому что люди действительно находятся на карантине, и не все имеют возможность пойти или приехать в клинику или больницу, а с помощью этой программы, мы сможем консультировать, брать какие-то параметры, смотреть давление, пульс, делать кардиограмму,

- отметил Сергей Кивалов.

Работу телемедицинского комплекса продемонстрировала врач клинки, профессор, доктор медицинских наук Людмила Ковалевская. При обследовании пациента, который проживает в Харькове, были дистанционно произведены измерение артериального давления и сделана кардиограмма. Эти параметры снимались в течении суток через определенные интервалы времени, согласно заданной программе. На основании этих динамических данных врач имеет возможность более грамотно подобрать лечение, учитывая все возможные риски пациента.

Доктор может проанализировать по времени любой выбранный интервал, тот, который его смущает, может дописать какие-то свои рекомендации, замечания. Компьютерная обработка имеет свои особенности, естественно, просматривается весь протокол и вносятся все необходимые коррективы. Если компьютер из-за неудобного положения пациента и каких-то помех, не смог выполнить измерение артериального давления в течение дня, то в ночной период времени артериальное давление измеряется настолько часто, что нам другие показатели дают возможность вывести среднее значение и опираться на него, - поясняет Людмила Ковалевская.

Такие телемедицинские консультации особенно актуальны для людей, страдающих гипертонической болезнью, нарушением функции внешнего дыхания, хроническими обструктивными заболеваниями легких. Как правило, это пожилые люди, которые не могут обратиться непосредственно физически к врачу в связи с риском получить заражение при контакте с окружающими. Медсотрудники кабинета телемедицины оказывают консультационные услуги на расстоянии пациентам в любом населенном пункте страны.

Борьба с пандемией продолжается в усиленном режиме и без остановки.