Клиника Одесского мединститута МГУ проводит бесплатное тестирование одесситов на коронавирус 

Одесситы теперь имеют возможность бесплатно пройти тест на коронавирус в Университетской клинике Одесского мединститута Международного гуманитарного университета. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность и сахарный диабет, на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости.
Стоимость одного экспресс-теста составляет 319 гривен. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области, инициатор создания Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии, а также клиники на базе МГУ Сергей Кивалов подчеркивает: ни копейки бюджетных денег на закупку тестов потрачено не было.
Для работы в клинике привлечены лучшие специалисты – врачи, доктора наук, кандидаты медицинских наук, те, кто имеет соответствующий опыт работы и являются профессионалами своего дела. Тестирование в первую очередь будет осуществляться тем, кто не может себе позволить полноценное обследование. Также тестировать будут преподавателей, студентов обоих университетов и медиков, работающих в больницах города Одессы, которые первые принимают на себя удар, непосредственно контактируя с пациентами. Всего в нашем городе в системе, связанной с борьбой с коронавирусом, задействованы более 500 медиков. Согласно протоколу, такое тестирование они должны проходить каждые три дня, и Университетская клиника Одесского мединститута МГУ готова предоставить им такую возможность.
Первым тестирование на COVID-19 в новом центре прошел сам Сергей Кивалов.
Сама процедура тестирование занимает около 15 минут. Каждому посетителю клиники на входе измеряют при помощи бесконтактного термометра температуру, а также уровень кислорода в крови и пульс. Затем уже в процедурном кабинете производят забор крови и тут же делают анализ. Пока врач заполняет данные посетителя, экспресс-тест уже показывает результат. У всех сегодняшних посетителей результат был отрицательный.
Очень важно, чтобы каждый на своем месте внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Кто-то может приобрести тесты, кто-то доставить врача в больницу, кто-то доставит какие-то продукты, кто-то окажет помощь в чем-то другом, кто-то будет лечить, кто-то ухаживать за больными – все это реальная помощь, каждый имеет возможность проявить себя. И самое важное - чтобы мы все объединились и забыли все то, что нас разъединяло. Мы, одесситы, любим свой город, своих жителей, любим своим семьи, свои улицы, свои дома – и все это нас объединяет,
Процедура диагностики проводится с соблюдением всех правил безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Сотрудники Университетской клиники используют современные качественные средства индивидуальной защиты. При работе с каждым посетителем используются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. К тесту также прилагается одноразовый комплект для забора крови.
Также одними из первых прошли экспресс-тестирование студенты Национального университета «Одесская юридическая академия».
Прием посетителей в клинике организован таким образом, чтобы пациенты не пересекались друг с другом. Для этого действует система предварительной записи через call-центр, который был создан на базе Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия». Позвонив на горячую линию, можно получить онлайн-консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, записаться на прием, чтобы пройти комплексное обследование и тест на коронавирус. Запись на прохождение теста осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
При отрицательном результате тестирования на COVID-19 каждый посетитель получает соответствующий документ с печатью клиники. При положительном - предусмотрена изоляция посетителя в отдельном помещении до приезда скорой помощи. Затем его отправят в специальное лечебное учреждение для дальнейшего обследования и лечения.
Также сейчас в клинике завершается оборудование палат интенсивной терапии, чтобы в случае необходимости иметь возможность размещать больных и здесь. Для палат приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и кислородное оборудование.
Кроме этого, используя возможности телемедицинского комплекса Университетской клиники Одесского медицинского института МГУ, клиника имеет возможность в случае необходимости предоставлять телемедицинские консультации людям, которые находятся на самоизоляции.
Телемедицинский комплекс уже прошел апробирование и успешно внедряется в работе университетской клиники.
Работу телемедицинского комплекса продемонстрировала врач клинки, профессор, доктор медицинских наук Людмила Ковалевская. При обследовании пациента, который проживает в Харькове, были дистанционно произведены измерение артериального давления и сделана кардиограмма. Эти параметры снимались в течении суток через определенные интервалы времени, согласно заданной программе. На основании этих динамических данных врач имеет возможность более грамотно подобрать лечение, учитывая все возможные риски пациента.
Такие телемедицинские консультации особенно актуальны для людей, страдающих гипертонической болезнью, нарушением функции внешнего дыхания, хроническими обструктивными заболеваниями легких. Как правило, это пожилые люди, которые не могут обратиться непосредственно физически к врачу в связи с риском получить заражение при контакте с окружающими. Медсотрудники кабинета телемедицины оказывают консультационные услуги на расстоянии пациентам в любом населенном пункте страны.
Борьба с пандемией продолжается в усиленном режиме и без остановки.