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  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Регистрация на ONLINE День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Регистрация на ONLINE День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

 

 

 

 

Перевернул сотни сайтов в интернете и тысячи страниц в соцсетях?  Не знаешь какой вуз даст тебе на сто процентов успешное будущее?  Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это то, что ты ищешь!

Киев и Харьков, Черновцы и Сумы, из любой точки нашей страны ты сможешь посетить наш университет и задать интересующие тебя вопросы благодаря Дню открытых дверей ONLINE!

Лучшая материально-техническая база, лучшие преподаватели и студенты, возможность трудоустройства еще во время обучения, это все – НУ «ОЮА»!

 

🗓 Уже 21 апреля в 11:00 ждем тебя в прямом эфире на официальном Youtube канале НУ «ОЮА», а также телеканалах «Репортер», «Моя Одесса», «3 цифровой»,

и на сайтах: официальный сайт НУ «ОЮА», «Репортер», «Слово», «Единая Одесса», «Правда», «Одесса медиа», «odessit.in.ua»

 

❗️ Регистрируйся по ссылке и спрашивай, что интересует, а мы ответим на все вопросы в эфире.

 

А еще получи при просмотре особый подарок от лучшего вуза 🎁

 

Будь уже сейчас на пути к большой мечте!



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