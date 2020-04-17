Сергей Кивалов: «С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскрес!»

Сегодня весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. Праздник праздников и Торжество Торжеств находится во главе всего богослужебного года. В этот, наполненный великой радостью день, мы вспоминаем событие, которое является центром библейской истории и основой всего христианского вероучения. Добровольно приняв мученическую смерть на Кресте ради спасения всего рода человеческого, Иисус Христос сотворил настоящее чудо и силой Своего Божества воскрес из мертвых. Произошло это на третий день по Его погребении, в день недели, который с тех пор стали именовать воскресеньем.

Светлое Христово Воскресение знаменует искупление грехов человечества нашим Спасителем, Воскресением которого дарована нам вечная жизнь. В этом празднике – суть христианства, основа и венец христианской веры. «Мы прощены, мы спасены и искуплены», – так сказал о событии Воскресения Господнего в своей пасхальной проповеди священномученик Серафим – и в этих его словах глубокий смысл величайшего праздника для каждого верующего христианина.

Пасха – не только самый главный, но и самый древний праздник, который стали отмечать вскоре после описываемых в Евангелиях событий, уже во времена апостолов. Это первая и самая великая истина, которую они начали благовествовать, – Воскресение, прославляющее победу добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой.

Как наставляет нас святой апостол Иоанн: «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, который возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Пусть эти слова неизменно будут руководством на всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение людям.

В этом году мы не сможем отметить Пасху по всем канонам, но изменение внешней формы не влияет на духовное содержание. Господь слышит наши молитвы и воздает нам по вере нашей. Мы надеемся на скорейшее завершение испытания, ниспосланного сейчас человечеству, после которого, очистившись и духовно, и физически, переосмыслив многие вещи, мы будем больше ценить те блага, что дарованы нам свыше!

Дорогие друзья, давайте дорожить простыми радостями в жизни и быть благодарными за них Всевышнему! Это здоровье наших родных и близких, это успехи детей, это уют домашнего очага, это красота окружающего нас мира.

От всего сердца поздравляю Вас со Светлой Пасхой! Искренне желаю всем в этот святой праздник, который мы отмечаем в кругу семьи, счастья, достатка и удачи! Душевного спокойствия, добрых вестей, светлых надежд и здоровья!

Христос Воскрес! — написал на своей официальной странице в Facebook Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.