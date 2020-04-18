Приглашаем на ONLINE День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»!

📣Уважаемые поступающие и их родители, напоминаем, что уже завтра в 11:00 состоится День открытых дверей НУ «ОЮА» ONLINE!

Если вы перевернули сотни сайтов в интернете и тысячи страниц в соцсетях? И не знаете какой вуз даст вам на сто процентов успешное будущее? Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это то, что вы ищете!

Киев и Харьков, Черновцы и Сумы, из любой точки нашей страны вы сможете посетить наш университет и задать интересующие вас вопросы благодаря Дню открытых дверей ONLINE!

Лучшая материально-техническая база, лучшие преподаватели и студенты, возможность трудоустройства еще во время обучения, это все – НУ «ОЮА»!

🗓 21 апреля в 11:00 ждем вас в прямом эфире на официальном YouТube канале НУ «ОЮА», а также телеканалах «Репортер», «Моя Одесса», «3 цифровой»,

и на сайтах: официальный сайт НУ «ОЮА», «Репортер», «Слово», «Единая Одесса», «Правда», «Одесса медиа», «odessit.in.ua»

а также в соцсетях:

🔻Instagram:

@nuoua_official

@ Prof.com_nuoua @studsovet_nuoua

🔻Facebook:

nuouaofficial

prof.com.nuoua

⤴️Ссылка на прямую трансляцию

❗️ Регистрируйтесь по ссылке и спрашивайте, что интересует, а мы ответим на все вопросы в эфире.

А еще получите при просмотре особый подарок от лучшего вуза 🎁

Будьте уже сейчас на пути к большой мечте!⠀