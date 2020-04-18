Приглашаем на ONLINE День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»!

📣Уважаемые поступающие и их родители, напоминаем, что уже завтра в 11:00 состоится День открытых дверей НУ «ОЮА» ONLINE!
Если вы перевернули сотни сайтов в интернете и тысячи страниц в соцсетях? И не знаете какой вуз даст вам на сто процентов успешное будущее? Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это то, что вы ищете!
Киев и Харьков, Черновцы и Сумы, из любой точки нашей страны вы сможете посетить наш университет и задать интересующие вас вопросы благодаря Дню открытых дверей ONLINE!
Лучшая материально-техническая база, лучшие преподаватели и студенты, возможность трудоустройства еще во время обучения, это все – НУ «ОЮА»!
🗓 21 апреля в 11:00 ждем вас в прямом эфире на официальном YouТube канале НУ «ОЮА», а также телеканалах «Репортер», «Моя Одесса», «3 цифровой»,
и на сайтах: официальный сайт НУ «ОЮА», «Репортер», «Слово», «Единая Одесса», «Правда», «Одесса медиа», «odessit.in.ua»
а также в соцсетях:
🔻Instagram:
@nuoua_official
@ Prof.com_nuoua @studsovet_nuoua
🔻Facebook:
nuouaofficial
prof.com.nuoua
❗️ Регистрируйтесь по ссылке и спрашивайте, что интересует, а мы ответим на все вопросы в эфире.
А еще получите при просмотре особый подарок от лучшего вуза 🎁
Будьте уже сейчас на пути к большой мечте!⠀