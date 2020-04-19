День отрытых дверей online: прямую трансляцию из Одесской Юракадемии одновременно смотрели 4 тысячи абитуриентов

С введением общенационального карантина в стране, когда многие учебные заведения стали перестраиваться на работу в удаленном режиме, студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» одними из первых перешли на дистанционное обучение. В вузе, как и на протяжении многих лет, продолжают действовать онлайн программы, видео-лекции и обучающие авторские видеоролики. В то же время руководство университета большое внимание уделяет будущим студентам - тем, кому в новом учебном году только предстоит влиться в большую университетскую семью. Чтобы абитуриенты имели возможность узнать об условиях поступления и перспективах, которые открываются в одном из самых инновационных и прогрессивных вузов Украины, был организован День открытых дверей, который прошел в необычном формате – режиме online.

За эфиром наблюдали учащиеся 9-х классов, которые стремятся поступить в колледж. Кроме того, колледж – это еще и возможность получить высшее образование для тех 11-классников, которые по разным причинам не сдали внешнее независимое оценивание или получили низкие баллы. Абитуриенты, которые пройдут подготовительные курсы в колледж в онлайн-режиме, получат плюс 50 баллов при поступлении.

День открытых дверей в Одесской Юракадемии прошел в прямом эфире, который одновременно транслировался на ведущих одесских телеканалах, новостных сайтах, на официальном YouTube -канале университета, а также на Instagram- и Facebook-аккаунтах вуза. К трансляции присоединилось рекордное количество участников – 4 тысячи молодых людей из всех регионов нашей страны.

Мы привыкли к тому, что наши аудитории полны абитуриентами – нашими будущими студентами. На День открытых дверей всегда приезжает огромное количество людей со всей Украины. Но сегодня мы вынуждены подстраиваться под эти обстоятельства, в которых оказалась не только наша страна, но и весь мир, и поэтому реализовали этот проект – день открытых дверей online. Мы не знали, насколько это будет востребовано, насколько интересно, и как мы сможем донести до наших абитуриентов ту или иную информацию, но результат показал, что такой формат имеет место быть. В очередной раз мы получили подтверждение тому, что именно Национальный университет «Одесская юридическая академия» является, наверное, наиболее востребованным вузом нашей страны на протяжении многих лет. За последние пяти лет мы являемся лидерами во всей стране по количеству набора студентов, и этот год, несмотря на все перипетии, которые происходят, я уверен, тоже будет успешным, и студенты с удовольствием зайдут в стены нашего университета, наполнят его своим радостным смехом, своими знаниями, а по окончанию учебы станут высококлассными специалистами, которые уже будут радовать не только наш вуз, но и всю нашу страну.

Недели через две-три с абитуриентами уже лично пообщается Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов. Он ответит на все интересующие вопросы. А мы будем продолжать дальше, и, я уверен, этот проект будет иметь успех и серьезное будущее, - отметил ответственный секретарь Приемной комиcсии НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

В этот раз школьников также интересовали условия учебы, возможности поступления на бюджетные места, и, самое главное, востребованность тех или иных специальностей. Высокое качество образования обеспечивается благодаря современной технической базе и сильнейшему профессорско-преподавательскому составу. Студенты также имеют возможность слушать лекции на английском, французском, немецком, французском, испанском и итальянском языках, которые читают лучшие профессора Европы, США, практикующие юристы, адвокаты, судьи, политологи, социологи, журналисты с мировым именем.

Сегодня во время Дня открытых дверей online мы получили множество вопросов от абитуриентов из всех уголков нашей страны. Много вопросов задавали по поводу льгот при поступлении выпускников из школ Донецкой, Луганской областей, а также Крыма. Мы являемся одним из вузов, на базе которого был создан образовательный центр «Крым-Украина», который дает возможность крымским выпускникам право выбора: поступать в вуз на основании сертификата ВНО либо с помощью альтернативного варианта – сдачи экзамена непосредственно в университете. В прошлом году мы были рекордсменами по работе этого центра, надеюсь, что и в этом году традиционно выйдем в лидеры,

- отметила заместитель ответственного секретаря Приёмной комиссии НУ «ОЮА» Юлия Павлова.

В Одесской Юракадемии представлена вся география нашей страны. Более 90% студентов приезжают учиться в Одессу из других регионов Украины. Ежегодно вуз бьет все рекорды по набору студентов и возглавляет престижные всеукраинские и международные рейтинги. Чтобы поближе познакомится со всеми специальностями, а это: право, политология, социология, психология, журналистика, IT-сфера и филология у школьников впереди целая «Неделя открытых дверей». В первый день абитуриенты ознакомились с общей информацией о поступлении, а в последующие дни свои двери перед будущими студентами будут открывать каждый из факультетов вуза. Подробное расписание можно посмотреть на официальном сайте университета.

Школьников интересовал не только учебный процесс, но также академическая мобильность – возможность обучения в разных городах Украины, где расположены структурные подразделения Юракадемии. Также популярные среди абитуриентов вопросы – условия для творческого и спортивного развития в университете. К слову, именно Одесская Юракадемия, имеющая самую современную спортивную инфраструктуру и в которой учится наибольшее количество чемпионов Украины, Европы и мира по разным видам спорта, была признана одним из самых спортивных вузов страны.

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» наши абитуриенты, будущие студенты, не только получают высококачественное образование, но и имеют возможность развиваться как культурно, так и духовно, а также в спортивном направлении. Хочу подчеркнуть и то, что слова и решения наших студентов всегда занимают существенное место в жизни нашего университета, поскольку мы являемся членами и ученого совета, и трудового коллектива, мы принимаем наиболее важные решение, связанные с нашим обучением, жизнью, проживанием, отдыхом, организацией научного, учебного, культурного и духовного процесса нашей жизни,

- отметила глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

Отметим, что Одесская Юракадемия – один из немногих вузов, который взял социальное обязательство о стопроцентном трудоустройстве студентов и выпускников, хотя это не предусмотрено действующим законодательством. Университетом заключены договора со многими государственными учреждениями и силовыми структурами, такими, как Национальная полиция Украины, Генеральная прокуратура, НАБУ, ГБР, Министерство юстиции Украины, где студенты проходят стажировку и затем трудоустраиваются. Более того, заключаются договора с нотариусами, адвокатскими объединениями, проводятся ярмарки вакансий и собеседования с предприятиями и организациями, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе на работу молодых специалистов. И этот процесс происходит на постоянной основе. Таким образом, стопроцентное трудоустройство студентов и выпускников является одним из главных приоритетов в работе вуза уже на протяжении 22 лет.