 Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова прошли тест на COVID-19

Депутаты фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете и лидер политической силы Сергей Кивалов прошли тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. Такая возможность есть у всех одесситов. Все желающие могут точно так же бесплатно пройти тест и получить консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета на базе Университетской клиники МГУ и Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Всего закуплено 10 тысяч экспресс-тестов, которые сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости.

Университетская клиника Международного гуманитарного университета продолжает тестировать одесситов на наличие антител к вирусу COVID-19. Проверить свое состояние здоровья решили и депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете. Вместе с депутатами уже на повторное тестирование пришел и лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.

Неделю назад я уже проходил тестирование, но решил провериться еще раз, потому что вчера приехал из Киева, где находился два дня по служебным делам. Конечно, я соблюдал все меры предосторожности, но, как вы знаете, в Киеве очаг заражения больше, чем в Одессе, поэтому я решил повторно пройти тест, - рассказывает Сергей Кивалов.

Определенные группы граждан, которым приходится общаться с большим количеством разных людей, должны проходить регулярное тестирование. Обязательный тест на COVID-19 сдают проживающие в общежитиях студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», которые на пасхальные праздники уезжали домой.

Мы вынуждены это сделать, у нас есть студенты из Киева, Ивано-Франковска, Тернополя, и, чтобы они могли заехать в общежитие, мы должны их протестировать. Ведь в общежитиях живут почти по 200 человек, и, если кто-то один из них привезет вирус – мы будем иметь серьезную проблему,

- пояснил Сергей Кивалов.

В группе риска находятся и врачи. Согласно новым протоколам они должны проходить тестирование на COVID-19 раз в пять дней.

К нам уже обращаются и врачи некоторых больниц, и я обращаюсь к тем медицинским работникам, которые работают в нашем городе. Найдите возможность, придите и проверьте себя именно в нашей университетской клинике. Все это мы сделаем качественно, квалифицированно, и, самое главное, бесплатно. Эти тесты выпускает самая известная из всех существующих фирм, которая специализируется на различных тестах десятилетиями. Они были апробированы в Германии и рекомендованы всем странам ЕС,

- отметил Сергей Кивалов.

Немаловажно знать о своем состоянии здоровья и депутатам. Ведь им приходиться общаться со своими избирателями, посещать заседания с участием большого количества людей, принимать важные решения. Поэтому представители депутатского корпуса берут на себя определенные риски.

Это наш совместный проект – Украинской морской партии Сергея Кивалова, Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия». Мы немного нервничали перед сдачей теста, но у всех оказался негативный результат. Хочу также призвать всех коллег, всех депутатов Одесского городского совета, областного совета, Верховной Рады пройти тест на коронавирус. Это занимает всего 15 минут, но спокойны вы, спокойны ваши семьи, а это в первую очередь - безопасность. Предлагаем пройти тесты и всем одесситам. 10 тысяч тестов - это более, чем существенная помощь для города, таким образом, мы вносим свой вклад в борьбу с пандемией и в общем ситуацию, которая происходит в мире,

- отметила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Депутаты рассказывают, что жители часто интересуются, где можно проверить свое здоровье и пройти тест на коронавирус. Многие беспокоятся за здоровье своих семей, хотят обезопасить своих родных и близких, особенно тех, кто находится в группе риска.

По инициативе Сергея Васильевича Кивалова, по инициативе Украинской морской партии при содействии Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия» такой тест можно абсолютно бесплатно пройти по адресу Фонтанская дорога, 23. Это необходимо для того, чтобы все были уверены, что они действительно здоровы и здоровы их семьи. Здесь созданы для этого все условия, и мы, депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова, сегодня своим примером показали, что тесты есть, оборудование есть, специалисты есть, и мы приглашаем всех для прохождения тестов,

- отметил депутат Одесского городского совета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Андрей Неугодников.

Чем больше людей пройдут тесты на COVID-19, тем более реальной будет статистка и более объективны показатели, от которых можно отталкиваться, и, соответственно, вводить те или иные необходимые медицинские и противоэпидемиологические меры.

Это тестирование – одна из важных частей в целом системы здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса, поэтому тестировать нужно обязательно, и чем больше, тем лучше, и не только депутатов городского совета, но и всех жителей, как Одессы, так и Украины. В этой клинике тестирование производится бесплатно. Результат известен уже за 15 минут. Это единственное место в городе, где любой гражданин может сделать бесплатно тест. Мы считаем это большой помощью городу, населению и здравоохранению Одессы в целом,

- отметил депутат городского совета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, представитель профильной комиссии по здравоохранению Алексей Кисловский.

Лидер партии Сергей Кивалов также призвал всех одесситов пройти бесплатное тестирование в студенческой клинике Международного гуманитарного университета. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться с помощью call-центра по телефону горячей линии 700-78-30. Позвонив на горячую линию, также можно получить онлайн-консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, записаться на прием, чтобы пройти комплексное обследование и тест на коронавирус. Запись на прохождение теста осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

По большому счету все одесситы должны пройти тестирование в обязательном порядке. И сейчас у них есть такая возможность. Вы имеете право протий здесь, в студенческой клинике Международного гуманитарного университета, экспресс-тест на наличие антител совершенно бесплатно. Вам измерят температуру, определят пульс и наличие кислорода в крови, также можно получить консультацию врача. Для этого на базе Международного гуманитарного университета совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» мы создали этот центр по борьбе с коронавирусом и оказываем реальную помощь гражданам, которые в этом нуждаются. Здесь собрались лучшие медицинские работники, которые знают, как проходить тестирование. Думаю, человек, который пройдёт тестирование, будет уверенно себя чувствовать,

- добавил Сергей Кивалов.

Также во время посещения клиники Сергей Кивалов и депутаты ознакомились с готовностью медучреждения к приему больных на стационарное лечение. Всего месяц назад на месте палат интенсивной терапии и изолятора была огромная аудитория на 150 человек. С началом пандемии было принято решение переоборудовать их, чтобы в случае необходимости, оказывать помощь тяжелобольным. Часть корпуса, где расположен стационар, имеет свой автономный вход. Инфицированный больной сначала попадает через изолятор, где проходит подготовительные процедуры. Затем его перемещают в палату интенсивной терапии. В помещениях уже размещена необходимая мебель и оборудование, выполнена разводка для подачи кислорода. Сами кислородные баллоны согласно технике безопасности находятся в отдельном помещении.

Это очень сложная процедура, которая требует соблюдения правил безопасности, определенных технологий. Ошибки могут привести к несчастным случаям. К сожалению, в Украине у нас мало специалистов, которые этим занимаются, но тем не менее, мы этот проект реализуем,

- отметил проректор по научной работе Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Также есть мобильный оксигенатор, который позволяет снабжать пациента кислородом, в случае необходимости транспортировки. Кроме этого, в палатах присутствует инфузомат, необходимый для дозированной подачи лекарств, и есть следящее оборудование, которое обеспечивает монитор всех функции жизнедеятельности больного – уровень кислорода, давление, кардиограмму, функции дыхания. Используя возможности телемедицины, врачи могут следить за состоянием больного удаленно.

Врач может удаленно в режиме реального времени видеть все параметры, которые поступают на компьютер и общаться с персоналом, который там находится. Особенно в условиях инфекции - это очень важно. Мы можем получать консультацию специалиста удаленно, независимо от того, находится он в областной больнице, или в Киеве,

- отметил Вячеслав Полясный.

Еще одна бывшая аудитория на базе клиники переоборудована в палату, которая совмещает в себе две функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета.

Здесь люди могут получать и как инвазивные методы исследования – лечение, капельницы, так и физиотерапевтические процедуры. Его можно использовать для восстановления пациентов, которые уже переболели пневмонией. А также для наших студентов. Это была инициатива Сергея Васильевича – студенты должны иметь постоянный доступ к медицинской помощи без отрыва от обучения, поэтому, если кому-то будет плохо, может прийти и получить здесь медицинскую помощь,

- отметил Вячеслав Полясный.

Палата оборудована койками и 11-ю аппаратами, необходимыми для проведения различных физиотерапевтических процедур.

Мы приняли такое решение, чтобы переоборудовать аудитории в медицинские палаты. И я благодарен Вячеславу Полясному за то, что сегодня это практически реализовано. В этой клинике собрано все новое, все лучшее, что есть в медицинской сфере. Очень важно, что мы запустили эту программу, разработали ее, и фактически внедряем в жизнь. Дай Бог, чтобы нам это никогда не пригодилось, в отношении лечения коронавируса, но, если это все-таки состоится, мы полностью готовы принимать пациентов. Доктора и кандидаты медицинских наук, лучшие специалисты собрались именно здесь в нашей университетской клинике Международного гуманитарного университета,

- добавил Сергей Кивалов.

Кроме этого, используя возможности телемедицинского комплекса Университетской клиники Одесского медицинского института МГУ, клиника имеет возможность в случае необходимости предоставлять телемедицинские консультации людям, которые находятся на самоизоляции. Телемедицинский комплекс уже прошел апробирование и успешно внедряется в работе университетской клиники. Такие телемедицинские консультации особенно актуальны для людей, страдающих гипертонической болезнью, нарушением функции внешнего дыхания, хроническими обструктивными заболеваниями легких. Как правило, это пожилые люди, которые не могут обратиться непосредственно физически к врачу в связи с риском получить заражение при контакте с окружающими. Медсотрудники кабинета телемедицины оказывают консультационные услуги на расстоянии пациентам в любом населенном пункте страны.