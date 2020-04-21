В Международной академической школе «Одесса» установлена самая масштабная в стране гелиосистема солнечных коллекторов

Работа по завершению строительства в Международной академической школе «Одесса» не прекращаются ни на день. Ведь 1 сентября школа готовится принять 1100 детей, которые станут первыми учениками этого уникального образовательного проекта - Школы Будущего, как называют ее сегодня. Школа воплотила в себе самые инновационные технологии и насыщенное воспитательно-образовательное содержание. Самые важные элементы по введению в эксплуатацию школы уже практически выполнены. На днях завершился монтаж самой масштабной в стране гелиосистемы – более сотни солнечных коллекторов. Качество работы проверил инициатор строительства, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.
Установка более сотни солнечных коллекторов – процесс дорогостоящий. Однако, использование альтернативных источников энергии позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг, и, кроме того, окажет положительное влияние экологию города.
Такая гелиосистема в качестве альтернативного источника энергии в рамках проекта «Зеленый университет» уже была апробирована в общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия». Этот проект заинтересовал активистов Всеукраинской экологической организации и депутатов Европарламента. Этот опыт использования альтернативных источников энергии также может быть применен в масштабах города и страны.
Для обеспечения работы учебного комплекса Международной академической школы «Академия» установлено более 100 солнечных коллекторов. В солнечные дни система сможет подогревать 35-40 тонн воды в сутки, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут на себя три тепловых насоса австрийского производства типа «воздух-вода». Все вместе это создает многофункциональный комплекс – тепловой пункт, сооруженный по принципу «умного управления».
Школа также имеет свою собственную 12-модульную газовую котельную, которая сможет обогревать весь учебный комплекс, а при необходимости обеспечивать теплом и другие объекты в самые лютые морозы. Для обслуживания всего комплекса жизнеобеспечения школы привлечены лучшие специалисты, имеющие стаж работы с альтернативными источниками энергии.
В функционировании учебного комплекса продумано все буквально до мелочей. При строительстве учтены все технические нормы и требования безопасности. Школа оборудована современными противопожарными системами – это система пожарной сигнализации, система оповещения, дымоудаления, система внутреннего противопожарного водопровода, локального газового пожаротушения и уникальная система молниезащиты.
Одновременно завершаются работы по благоустройству пришкольной территории. По словам Сергея Кивалова, красота – это тоже элемент воспитательной работы. Ведь если вокруг будет красиво, чисто, ребенок будет поддерживать эту чистоту.
По периметру школы уже высажены молодые сосны, которые будут украшать школу веками.
Подключена система полива, вскоре, согласно дизайн-проекту, начнется высадка клумбовых цветов. По особой системе выполняется укладка специальной 3D плитки, которая по-разному будет смотреться с разных сторон. Это первый объект в городе, где применяется такой монтаж.
Также отреставрирован старинный чугунный забор, которому более 150 лет.
Идет подготовка и к учебному процессу. Уже подана заявка на получение школой лицензии и ведется подбор преподавателей – самых лучших в городе.
С 1-го класса родители будут иметь возможность выбирать для своего ребенка на каком языке он хочет изучать отдельные предметы. Здесь будут преподавать на английском, немецком, французском, русском и украинском языках. Кроме того, по желанию родителей дети смогут получать духовное воспитание – изучать Закон Божий. На территории школы уже функционирует храм Иоанна Богослова, а вскоре будет принимать прихожан и храм преподобного Сергия Радонежского.
В школе созданы самые комфортные условия для учебы – светлые просторные классы с потолками в четыре метра, уникальный киноконцерт-холл, который строится по проекту народного артиста Украины Георгия Делиева, два бассейна для самых маленьких школьников и учащихся старших классов, где смогут заниматься дети из других школ города, трехэтажный спортзал с инновационными панелями для обогрева, излучающие инфракрасные лучи, просторное школьное кафе, к которому предусмотрен отдельный вход с улицы.
Открытие в городе нового учебного заведения, особенно в Приморском районе, недалеко от Гагаринского плато, где находится большое количество многоквартирных домов, является крайне необходимым шагом. Уже сегодня ведется набор преподавательского состава, а также ведется запись будущих учеников, так как сотни родителей изъявили желание, чтобы их дети получали образование, духовное развитие, занимались спортом и творчеством именно в Международной академической школе «Одесса».