В Международной академической школе «Одесса» установлена самая масштабная в стране гелиосистема солнечных коллекторов

Работа по завершению строительства в Международной академической школе «Одесса» не прекращаются ни на день. Ведь 1 сентября школа готовится принять 1100 детей, которые станут первыми учениками этого уникального образовательного проекта - Школы Будущего, как называют ее сегодня. Школа воплотила в себе самые инновационные технологии и насыщенное воспитательно-образовательное содержание. Самые важные элементы по введению в эксплуатацию школы уже практически выполнены. На днях завершился монтаж самой масштабной в стране гелиосистемы – более сотни солнечных коллекторов. Качество работы проверил инициатор строительства, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

В системе отопления и нагрева горячей воды мы используем два основных природных элемента – это тепловые насосы и гелиосистема – вакуумные солнечные коллекторы. Уже полностью завершен монтаж системы. Посмотрите, насколько она качественна. Эти коллекторы мы привезли из Австралии. Устанавливали систему лучшие специалисты, которые есть у нас в Украине. Система позволяет полностью обеспечивать школу горячей водой, а школа у нас – 22 тысячи квадратных метров,

- отметил Сергей Кивалов.

Установка более сотни солнечных коллекторов – процесс дорогостоящий. Однако, использование альтернативных источников энергии позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг, и, кроме того, окажет положительное влияние экологию города.

Китайские системы, говорят, тоже неплохо работают, но мы знаем, что австралийская система на порядок лучше. Ее средний срок окупаемости составляет 4-5 лет. Понятно, что нужно было вложить денежные средства, но нужно думать наперед, о том, что будет через 10-15 лет. Ведь сегодня мир идет к тому, что многие отказываются покупать нефтепродукты, - отметил Сергей Кивалов.

Такая гелиосистема в качестве альтернативного источника энергии в рамках проекта «Зеленый университет» уже была апробирована в общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия». Этот проект заинтересовал активистов Всеукраинской экологической организации и депутатов Европарламента. Этот опыт использования альтернативных источников энергии также может быть применен в масштабах города и страны.

Для обеспечения работы учебного комплекса Международной академической школы «Академия» установлено более 100 солнечных коллекторов. В солнечные дни система сможет подогревать 35-40 тонн воды в сутки, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут на себя три тепловых насоса австрийского производства типа «воздух-вода». Все вместе это создает многофункциональный комплекс – тепловой пункт, сооруженный по принципу «умного управления».

Принцип работы данной системы такой: в стеклянных трубках находится вакуум, в этом вакууме - медный приемник тепла, так называемая тепловая труба. В ней кипит теплоноситель, который нагревается от солнца. Между тепловой и стеклянной трубой - вакуум, что позволяет теплу не уходить обратно. Кипящий теплоноситель поднимается в верхний коллектор и отдает свое тепло потоку, который поднимается из баков запаса воды, установленных в теплопункте. Обратно, в теплопункт, поступает уже нагретая вода, откуда она распределяется по контурам отопления, горячего водоснабжения, бассейна и теплых полов,

- пояснил принцип работы системы Директор компании «Стандарт инжиниринг» Валерий Бондарь.

Школа также имеет свою собственную 12-модульную газовую котельную, которая сможет обогревать весь учебный комплекс, а при необходимости обеспечивать теплом и другие объекты в самые лютые морозы. Для обслуживания всего комплекса жизнеобеспечения школы привлечены лучшие специалисты, имеющие стаж работы с альтернативными источниками энергии.

В функционировании учебного комплекса продумано все буквально до мелочей. При строительстве учтены все технические нормы и требования безопасности. Школа оборудована современными противопожарными системами – это система пожарной сигнализации, система оповещения, дымоудаления, система внутреннего противопожарного водопровода, локального газового пожаротушения и уникальная система молниезащиты.

По всему периметру школы мы предусмотрели молниезащиту, которая обезопасит нашу школу во время каких-то стихийных бедствий. Такую систему практически никто в городе никто не использует, мы впервые апробировали ее на своем здании, и она позволит нам эксплуатировать это здание многие десятилетия и не бояться молнии, пожара. Мы должны быть уверены, что никакие стихийные бедствия не повредят нашу школу, тем самым не нанесут вред нашим ученикам,

- отметил Сергей Кивалов.

Одновременно завершаются работы по благоустройству пришкольной территории. По словам Сергея Кивалова, красота – это тоже элемент воспитательной работы. Ведь если вокруг будет красиво, чисто, ребенок будет поддерживать эту чистоту.

По периметру школы уже высажены молодые сосны, которые будут украшать школу веками.

Подключена система полива, вскоре, согласно дизайн-проекту, начнется высадка клумбовых цветов. По особой системе выполняется укладка специальной 3D плитки, которая по-разному будет смотреться с разных сторон. Это первый объект в городе, где применяется такой монтаж.

Также отреставрирован старинный чугунный забор, которому более 150 лет.

Мы сохранили этот забор, не позволили, чтобы этот забор утащили. Мы отреставрировали его, и он послужит еще столетие. Если говорить в целом, мы находимся на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию нашей Международной академической школы «Одесса». Важно, что все строители, которые здесь находятся - работают с душой,

- отметил Сергей Кивалов.

Идет подготовка и к учебному процессу. Уже подана заявка на получение школой лицензии и ведется подбор преподавателей – самых лучших в городе.

Очень важно, чтобы мы с первого дня показали уровень знаний преподавателей, которые будут передавать знания нашим школьникам. Самое важное, чтобы мы не упрощали учебный процесс, и занимались помимо этого воспитательной работой – а это и занятия спортом, и художественная самодеятельность, и дополнительные кружки. Для нас это самое важное,

- отметил Сергей Кивалов.

С 1-го класса родители будут иметь возможность выбирать для своего ребенка на каком языке он хочет изучать отдельные предметы. Здесь будут преподавать на английском, немецком, французском, русском и украинском языках. Кроме того, по желанию родителей дети смогут получать духовное воспитание – изучать Закон Божий. На территории школы уже функционирует храм Иоанна Богослова, а вскоре будет принимать прихожан и храм преподобного Сергия Радонежского.

В скором времени, когда завершатся все работы по всем прилегающим помещениям, будет повод еще раз пригласить Владыку Агафангела, чтобы вместе с Сергеем Васильевичем Киваловым дать жизнь этому храму, дать возможность и детям, и прихожанам приходить не только в храм Иоанна Богослова, а и в храм преподобного Сергия Радонежского,

- отметил настоятель храма протоиерей Сергей Кударенко.

В школе созданы самые комфортные условия для учебы – светлые просторные классы с потолками в четыре метра, уникальный киноконцерт-холл, который строится по проекту народного артиста Украины Георгия Делиева, два бассейна для самых маленьких школьников и учащихся старших классов, где смогут заниматься дети из других школ города, трехэтажный спортзал с инновационными панелями для обогрева, излучающие инфракрасные лучи, просторное школьное кафе, к которому предусмотрен отдельный вход с улицы.

Мы строили университет, базу отдыха и колледжи, но здесь – все с нуля, с фундамента, и, вот, вы видите такую красоту. Я горжусь этой стройкой, думаю мы все сделаем для того, чтобы в этом году школа заработала, думаю, у нас есть для этого все возможности. Уверен, что все что будет связано с подготовкой наших школьников, будет на достаточно высоком уровне,

- добавил Сергей Кивалов.

Открытие в городе нового учебного заведения, особенно в Приморском районе, недалеко от Гагаринского плато, где находится большое количество многоквартирных домов, является крайне необходимым шагом. Уже сегодня ведется набор преподавательского состава, а также ведется запись будущих учеников, так как сотни родителей изъявили желание, чтобы их дети получали образование, духовное развитие, занимались спортом и творчеством именно в Международной академической школе «Одесса».