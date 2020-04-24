Сергей Кивалов: «В этот день мы склоняем головы в память о тех, чьи жизни унесла Чернобыльская трагедия»

26 апреля 1986 года все изменилось за считанные секунды: резкий скачек напряжения и мощнейший химический взрыв, вследствие которого в атмосферу было выброшено огромное количество опасных радионуклидов. Чтобы представить себе масштабы аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, достаточно сказать, что утечка радиации в тот злополучный день сравнима с одновременным взрывом 500 атомных бомб, а распространение радиации было настолько интенсивным, что радиоактивные дожди выпали по всей Европе, и даже в такой, казалось бы, далекой от эпицентра событий Ирландии. Радионуклидами было загрязнено порядка 155 тысяч квадратных километров территории, из которых почти 52 тысячи квадратных километров сельскохозяйственных угодий – это больше, чем площадь такой страны как Дания. Некогда оживленный город Припять в одночасье превратился в город-призрак, тысячи людей вынуждены были срочно покинуть свои родные дома, они лишились работы, имущества. Но самое страшное – это человеческие жертвы – по разным данным от последствий Чернобыльской катастрофы погибло от 4 до 10 тысяч человек, еще более 70 тысяч получили инвалидность, а общее число людей, которые подверглись радиационному излучению в Украине и многих других странах Европы достигает 8,4 млн.

Ученые до сих пор не могут достоверно оценить урон, нанесенный человечеству Чернобыльской катастрофой, ведь все коварство радиации в том, что она вызывает генетические мутации, влияющие на будущие поколения. Последствия одной из самых ужасных катастроф в истории человечества ощутили на себе многие государства, поэтому День памяти Чернобыля носит статус международного. В эту дату мы вспоминаем тех, кто принял на себя удар трагедии, сражаясь с пожаром, охватившим четвертый реактор в первые дни и недели после взрыва и тех, кто строил защитный саркофаг в последующие месяцы. Всего в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС было задействовано от 600 до 800 тысяч человек со всего бывшего Советского Союза. В то время я проходил службу в органах внутренних дел и также принимал участие в ликвидации последствий аварии. Не понаслышке зная о проблемах, с которыми сталкиваются участники тех событий, мною было направлено десятки депутатских запросов и обращений с целью увеличения выплат чернобыльцам. На протяжении многих лет постоянную правовую помощь этой категории граждан мы оказываем и в стенах Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия».

К великому сожалению, 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС страна вынуждена встречать тревожными новостями из Чернобыльской зоны. Масштабные лесные пожары в Зоне отчуждения привели к тому, что столицу Украины накрыл сильнейший смог и Киев оказался одним из городов с самым загрязненным воздухом на планете! И хотя, к счастью, воздух в столице уже начал очищаться, борьба с лесными пожарами все еще продолжается. На ликвидацию огненной стихии уже сейчас потрачены огромные денежные средства, поднята авиация, задействованы тысячи людей.

Крупнейшая за всю историю радиационная катастрофа натолкнула многие государства на то, чтобы пересмотреть свою систему безопасности. Ряд стран отказался от атомных электростанций как способа производства электроэнергии.

В этот день мы склоняем головы в память о мужественных ликвидаторах и обо всех людях, чьи жизни унесла Чернобыльская трагедия.

Сегодня наша общая задача – сделать все, чтобы безопасность людей и окружающей среды в нашей стране были обеспечены на самом высоком уровне. — написал на своей официальной странице в Facebook Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.