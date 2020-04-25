Украинская морская партия Сергея Кивалова предлагает ослабить карантинные меры и дать возможность работать предпринимателям

Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете намерены предложить городскому совету обратиться к Кабинету министров Украины с требованием пересмотреть действующие карантинные ограничения. С таким предложением в ходе заседания фракции выступил лидер политической силы, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

С введением ограничительных мер в отношении рынков, фермеры не имеют возможности реализовать свою продукцию. Они брали кредиты, чтобы приобрести рассаду, вырастить фрукты-овощи, а рынки сегодня закрыты. Зато в супермаркетах продажи выросли в семь раз. Нужно поддержать малый и средний бизнес, и нам обязательно нужно включиться в этот процесс, потому что это интересует всех граждан. Наша политическая сила обратится к правительству, чтобы они знали мнение депутатского корпуса, который находится в Одессе, чтобы они знали мнение депутатов городского совета и прислушались к этому мнению,

- отметил Сергей Кивалов.

Уже полтора месяца большинство представителей малого и среднего бизнеса не имеют возможности работать. У людей заканчиваются деньги, стали падать налоговые платежи и поступления в городской бюджет, уменьшились суммы оплат по коммунальным платежам.

Если мы говорим о закрытии рынков, но при этом работают большие торговые центры – это как минимум несправедливо, кроме того, это уничтожает нашего производителя. Люди хотят работать, и вопрос даже не в том, чтобы обеспечить их за счет государства, просто дайте им возможность жить, зарабатывать деньги, кормить детей. С карантинными ограничениями необходимо что-то придумать. Мы можем разрешить работать мелким предприятиям, но при этом соблюдать социальное дистанцирование и меры безопасности. Конечно, карантин никто не отменял, но у нас нет такой колоссальной вспышки заболеваемости, поэтому карантинные ограничения нужно постепенно ослаблять, иначе экономика страны просто не выдержит. Такое количество неработающих и сидящих дома людей страна не переживет,

- отметил депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Алексей Кисловский.

Депутаты призывают правительство к здравомыслию, грамотно ослабить карантинные ограничения, которые в большинстве никем не контролируются и вводятся избирательно.

Я всегда была приверженцем введения реального карантина на две недели, но наше правительство растянуло его на месяцы, и у нас уже скоро будут голодные бунты, когда малый и средний бизнес загнали просто в ситуацию нищеты. Мне кажется, что это просто специально делается для того, чтобы нашу страну вогнать в нищету, поэтому наша фракция будет выступать на сессии с обращением к правительству. Ломбарды открыты, что супермаркетах ходят толпы людей, а возле моря погулять нельзя. А то, что можно выйти погулять с собакой, а с грудным ребенком погулять в парке запрещается – это просто цинизм. Безусловно, эпидемия есть, безусловно меры предосторожности должны быть, но все должно быть в первую очередь с умом, - отметила глава фракции Украинской морской партии в Одесском горсовете Светлана Осауленко.

Депутат акцентировала внимание также на дезинформации, которая получила распространение в соцсетях. Светлана Осауленко прошла экспресс-тестирование, а также ПЦР-тест на определение коронавирусной инфекции, дважды получила отрицательный результат и сейчас готовится к сессии горсовета.

Очень многие в этом городе не могут пережить, что реальное и бесплатное тестирование сегодня в Одессе можно пройти только в центре у Кивалова. И я подчеркиваю – бесплатное тестирование. Куда выделяются миллионы бюджетных денег разного уровня, никто не понимает, не понимают даже депутаты, где мы можем сделать реальный тест, чтобы разобраться во внутренней ситуации у себя и в своих семьях. Спасибо всем, кто так сильно переживал за мое здоровье в последние дни, думаю, что я могу уже стать лицом кампании по борьбе с коронавирусом,

- отметила Светлана Осауленко.

По мнению депутата, было бы правильно, чтобы все ее коллеги накануне сессии также имели соответствующий документ об отсутствии антител на COVID-19, поскольку заседания проходят при большом скоплении людей, а замалчивать свое состояние здоровья в условиях эпидемии нельзя. Также Светлана Осауленко напомнила, что чем больше людей пройдут тестирование сегодня, тем в большей безопасности они будут чувствовать себя завтра.

В то же время лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов пригласил медицинских сотрудников одесских больниц, одесситов и всех, кто у кого есть такое желание и необходимость, пройти бесплатное тестирование и получить комплексную консультацию высококвалифицированных врачей на базе Университетской клиники Международного гуманитарного университета.