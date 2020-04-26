В Университетской клинике Международного гуманитарного университета установили аппараты ИВЛ экспертного класса

Университетская клиника Одесского мединститута Международного гуманитарного университета продолжает укомплектовываться для эффективной борьбы против пандемии коронавируса. Создание клиники и Центра защиты от пандемии COVID-19 инициировал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Отделение интенсивной терапии Университетской клиники полностью готово к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В учреждении уже установлены и протестированы несколько аппаратов искусственной вентиляции легких SD-H30, которые оборудованы специальными устройствами, моделирующими работу легких и позволяющими точно настроить прибор. Современное и эффективное оборудование относят к аппаратам экспертного класса. Однако, работа с аппаратом ИВЛ требует определенного опыта и навыков, в противном случае, больному можно навредить. Именно для этого и необходимо обучение умению работать с таким оборудованием.

Мы закупили, смонтировали самое современное оборудование, а теперь, самое важное, чтобы мы обучили врачей работать с этими аппаратами. Ведь большинство врачей, и даже доктора наука, профессора, которые имеют навыки и медицинское образование, никогда не сталкивались с таким оборудованием, поэтому они не смогут пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких без обучения. Но у нас есть кафедра, есть лицензия на повышение квалификации врачей, и на базе Университетской клиники Международного гуманитарного университета мы будем проводить обучение,

- рассказывает Сергей Кивалов.

В искусственной вентиляции легких нуждаются тяжелобольные коронавирусной пневмонией. Для них – это единственная возможность выжить в случае серьезных осложнений.

У нас есть специалисты, кандидаты наук, анестезиологи, которые занимаются этим оборудованием, умеют им пользоваться на высоком уровне. Вместе с Одесским областным советом при поддержке Сергея Васильевича Кивалова было принято решение проводить курсы повышения квалификации для врачей, работающих в районных больницах, в сельской местности, на морских судах, для тех, кто не имеет возможность получить высокую специализацию по анестезиологии и пройти длительные курсы,

- рассказывает директор Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета Виталий Шутурминский.

Кроме этого, обучение работе с аппаратом искусственной вентиляции легких будет включено в учебную программу вуза. Студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета будут приобретать опыт работы с аппаратом уже во время учебы.

В этом аппарате есть все функции, которые необходимы для оказания квалифицированной помощи пациентам. Существуют разные девайсы, которые позиционируются как аппараты искусственной вентиляции легких, но конкретно это – полноценный аппарат, который позволит подобрать оптимальный режим вентиляции для самого тяжелого пациента,

- отметил доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли Международного гуманитарного университета и заместитель главного врача Медицинского дома Odrex Сергей Щербаков.

Палаты Университетской клиники также обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности больного – уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. В палатах уже установлена система подачи медицинских газов, в том числе кислорода, специальные медицинские койки, аппараты для постоянного мониторинга состояния здоровья пациента и другое необходимое оборудование. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом, в случае его транспортировки.

В палате также используются возможности телемедицины. Для каждого пациента предусмотрен постоянный мониторинг работы всех жизненно важных органов, в том числе сердечно-сосудистой системы. В режиме реального времени врач сможет наблюдать все изменения и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций.

Когда мы только начинали тестировать этот центр, мы очень переживали, в том плане, а если поступит тяжелый больной, и нужна будет неотложная помощь. Но за тот срок, за который Сергей Васильевич организовал открытие палаты интенсивной терапии с самым современным оборудованием, современным девайсами, современной техникой, всеми необходимыми приспособлениями, мы сегодня точно знаем, что при поступлении такого пациента мы можем оказать помощь в полном объеме,

- рассказывает заведующая кафедры внутренних болезней Международного гуманитарного университета Людмила Ковалевская.

К работе в клинике привлечены студенты всех факультетов Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета.

У нас есть все необходимое для обучения. Есть оборудование, есть кого учить, и не только студентов, но и практикующих врачей. И самое главное, есть желание оказывать реальную помощь нашему городу в борьбе с коронавирусом,

- добавил Сергей Кивалов.

Факультет последипломной подготовки Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета приглашает всех практикующих врачей научиться правильно и квалифицированно работать с аппаратом искусственной вентиляции легких.

Также в университетской клинике Международного гуманитарного университета напоминают: в каждый будний день здесь можно проверить свое здоровье, пройти тест на коронавирус и получить комплексную консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук. Всего было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность и сахарный диабет, на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Чтобы пройти тест на коронавирус, необходимо предварительно записаться, позвонив в call-центр по телефону горячей линии 700-78-30. Запись производится каждый день с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Медики измеряют температуру и пульс, а также уровень насыщения крови кислородом, после чего приступают к процедуре. Ежедневно бесплатное тестирование в клинике проходит около 50 человек.