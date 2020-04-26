В Университетской клинике Международного гуманитарного университета установили аппараты ИВЛ экспертного класса

Университетская клиника Одесского мединститута Международного гуманитарного университета продолжает укомплектовываться для эффективной борьбы против пандемии коронавируса. Создание клиники и Центра защиты от пандемии COVID-19 инициировал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.
Отделение интенсивной терапии Университетской клиники полностью готово к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В учреждении уже установлены и протестированы несколько аппаратов искусственной вентиляции легких SD-H30, которые оборудованы специальными устройствами, моделирующими работу легких и позволяющими точно настроить прибор. Современное и эффективное оборудование относят к аппаратам экспертного класса. Однако, работа с аппаратом ИВЛ требует определенного опыта и навыков, в противном случае, больному можно навредить. Именно для этого и необходимо обучение умению работать с таким оборудованием.
В искусственной вентиляции легких нуждаются тяжелобольные коронавирусной пневмонией. Для них – это единственная возможность выжить в случае серьезных осложнений.
Кроме этого, обучение работе с аппаратом искусственной вентиляции легких будет включено в учебную программу вуза. Студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета будут приобретать опыт работы с аппаратом уже во время учебы.
Палаты Университетской клиники также обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности больного – уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. В палатах уже установлена система подачи медицинских газов, в том числе кислорода, специальные медицинские койки, аппараты для постоянного мониторинга состояния здоровья пациента и другое необходимое оборудование. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом, в случае его транспортировки.
В палате также используются возможности телемедицины. Для каждого пациента предусмотрен постоянный мониторинг работы всех жизненно важных органов, в том числе сердечно-сосудистой системы. В режиме реального времени врач сможет наблюдать все изменения и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций.
К работе в клинике привлечены студенты всех факультетов Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета.
Факультет последипломной подготовки Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета приглашает всех практикующих врачей научиться правильно и квалифицированно работать с аппаратом искусственной вентиляции легких.
Также в университетской клинике Международного гуманитарного университета напоминают: в каждый будний день здесь можно проверить свое здоровье, пройти тест на коронавирус и получить комплексную консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук. Всего было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность и сахарный диабет, на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Чтобы пройти тест на коронавирус, необходимо предварительно записаться, позвонив в call-центр по телефону горячей линии 700-78-30. Запись производится каждый день с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
Медики измеряют температуру и пульс, а также уровень насыщения крови кислородом, после чего приступают к процедуре. Ежедневно бесплатное тестирование в клинике проходит около 50 человек.