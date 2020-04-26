Врачам клиники Международного гуманитарного университета передали уникальные защитные респираторы украинской разработки

Медицинские работники Университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Так, врачи получили первую партию многоразовых респираторов, изготовленных по уникальной технологии на 3D-принтере специалистами группы компаний Infomir. Благодаря особой структуре сменных фильтров, респиратор предотвращает проникновение мельчайших частиц, что обеспечивает максимальную защиту от вирусов. Первую партию таких масок представители компании передали медикам Университетской клиники Международного гуманитарного университета, где проводят тестирование одесситов на COVID-19.
При конструировании респираторов были учтены все анатомические особенности лица. Благодаря тому, что они печатаются на 3D-принтере разработчики имели возможность испытать несколько вариантов. В массовый тираж была запущена уже четвертая версия продукта.
Респиратор изготовлен из медицинского нейлона. Он более экологичен и намного гибче, чем пластик. Средство индивидуальной защиты достаточно легкое и хорошо прилегает к лицу.
Клиника Международного гуманитарного университета обеспечена не только современными средствами защиты, но и инновационной техникой. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова для работы клиники было закуплено самое лучше диагностическое и лечебное оборудования. Кроме Центра тестирования на COVID-19, созданы палаты интенсивной терапии и физиотерапевтический кабинет.
Каждый респиратор снабжен комплектом из 50 сменных фильтров, рассчитанных на 2-3 часа работы. По мере необходимости производители намерены обеспечивать медиков фильтрами и далее. Также врачам предложили поделиться своим мнением и отзывами после определенного времени использования масок, чтобы была возможность в дальнейшем сделать их еще более удобными и комфортными. В дальнейшем кампания планирует выпускать по 400-500 средств индивидуальной защиты в день. Кроме респираторов для медиков будет изготовлен и гражданский вариант, который будет доступен всем одесситам.
Напомним, что на базе Университетской клиники Международного гуманитарного университета каждый желающий может абсолютно бесплатно проверить свое здоровье, пройти тест на коронавирус и получить консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук. Тестирование проводится по адресу: Фонтанская дорога, 23. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону горячей линии call-центра 700-78-30. Запись проводится ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.