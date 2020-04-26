Врачам клиники Международного гуманитарного университета передали уникальные защитные респираторы украинской разработки

Медицинские работники Университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Так, врачи получили первую партию многоразовых респираторов, изготовленных по уникальной технологии на 3D-принтере специалистами группы компаний Infomir. Благодаря особой структуре сменных фильтров, респиратор предотвращает проникновение мельчайших частиц, что обеспечивает максимальную защиту от вирусов. Первую партию таких масок представители компании передали медикам Университетской клиники Международного гуманитарного университета, где проводят тестирование одесситов на COVID-19.

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, каждый пятый инфицированный коронавирусом – медик. Именно сотрудники больниц сегодня находятся в группе риска. Забота о безопасности медицинских работников Университетской клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета для нас является одной из приоритетных задач. Наши врачи ежедневно тестируют около 50 одесситов на выявление коронавирусной инфекции. Думаю, что респираторы, которые мы получили, будут пользоваться спросом у населения, но, самое главное, у врачей, которые сегодня работают и делают все для того, что побороть пандемию COVID-19,

- отметил почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

При конструировании респираторов были учтены все анатомические особенности лица. Благодаря тому, что они печатаются на 3D-принтере разработчики имели возможность испытать несколько вариантов. В массовый тираж была запущена уже четвертая версия продукта.

Наша компания занималась инновациями и раньше. Мы занимались многими успешными проектами, такими как «умное освещение», «умный город». Одна из технологий, которую мы буквально в начале этого года привезли в Украину, это 3D-печать от Hewlett Packard, первая технология в нашей стране, которая позволила нам сделать аддитивное производство, адаптирующееся согласно нужд, и мы можем ежедневно выпускать новую версию продукта, который решает реальную проблему. Эта маска - первый инновационный продукт непрофильный для компании, который сделан в кратчайшие сроки, - отметил руководитель направления «Smart-City» группе компании Infomir Павел Мараховский.

Респиратор изготовлен из медицинского нейлона. Он более экологичен и намного гибче, чем пластик. Средство индивидуальной защиты достаточно легкое и хорошо прилегает к лицу.

Для нашей клиники такие маски необходимы, для нас это большая помощь. Ежедневно тестирование на COVID-19 у нас проходят более 50 человек, поэтому средства защиты расходуются, и, соответственно, они являются очень важными в процессе работы,

- отметила врач-анестезиолог- реаниматолог клиники МГУ Елена Ангелуцева.

Клиника Международного гуманитарного университета обеспечена не только современными средствами защиты, но и инновационной техникой. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова для работы клиники было закуплено самое лучше диагностическое и лечебное оборудования. Кроме Центра тестирования на COVID-19, созданы палаты интенсивной терапии и физиотерапевтический кабинет.

Сергей Васильевич Кивалов каждый день работает над тем, чтобы Университетская клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета полноценно функционировала, а наши сотрудники, которые ежедневно проводят тестирование на выявление коронавирусной инфекции, были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты,

- отметил директор Одесского медицинского института Виталий Шутурминский.

Каждый респиратор снабжен комплектом из 50 сменных фильтров, рассчитанных на 2-3 часа работы. По мере необходимости производители намерены обеспечивать медиков фильтрами и далее. Также врачам предложили поделиться своим мнением и отзывами после определенного времени использования масок, чтобы была возможность в дальнейшем сделать их еще более удобными и комфортными. В дальнейшем кампания планирует выпускать по 400-500 средств индивидуальной защиты в день. Кроме респираторов для медиков будет изготовлен и гражданский вариант, который будет доступен всем одесситам.

Напомним, что на базе Университетской клиники Международного гуманитарного университета каждый желающий может абсолютно бесплатно проверить свое здоровье, пройти тест на коронавирус и получить консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук. Тестирование проводится по адресу: Фонтанская дорога, 23. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону горячей линии call-центра 700-78-30. Запись проводится ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.