Одесский городской совет поддержал инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова по ослаблению карантинных мер

В ходе очередной сессии Одесского городского совета фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова выступила с инициативой обратится к губернатору Максиму Куцему с требованием донести руководству страны позицию города в отношении необходимости ослабления карантинных мер.

Вследствие действий карантинных мероприятий город Одесса находится в тяжелом экономическом кризисе. Огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса не имеют возможности функционировать и терпят огромные убытки. Мы имеем колоссальный рост уровня безработицы, который с каждым днем продолжает увеличиваться. Экономика города уже не может выдерживать такие длительные ограничения. За полтора месяца карантинных ограничений Одесса потеряла огромное количество денег,

- говорится в обращении.

Среди негативных последствий карантина - уменьшение поступлений в городской бюджет, потеря работы значительной части горожан, как следствие - рост неплатежей за коммунальные услуги среди населения, что в свою очередь ведет к коллапсу в сфере коммунальных услуг.

Большой урон малому и среднему предпринимательству нанесли почти полная остановка туристической деятельности и закрытие многих предприятий. Многие из хозяйствующих субъектов уже не смогут восстановить свою детальность после карантина по причине отсутствия средств.

Самое важное, если в начале карантинных мер оставшиеся без работы одесситы и закрывшиеся предприятия имели небольшие финансовые сбережения, которые позволяли перетерпеть вынужденные ограничения, то по прошествии 45 дней карантина, у многих просто закончились деньги. Людям необходимо дать возможность банально зарабатывать на жизнь. Кормить детей, покупать лекарства в конце концов. Сегодня каждый последующий день карантина наносит гигантский ущерб Одессе и одесситам, и чтобы возместить нанесенный вред в дальнейшем, потребуется не один год,

- отметила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Кроме этого, растет напряжение в обществе. Отмечена и несправедливость принятых карантинных мер. Большим супермаркетам и торговым центрам, где часто можно наблюдать большое скопление людей, работать разрешено, а продовольственные рынки и небольшие заведения с открытыми площадками такой возможности не имеют.

Многих горожан также возмущает факт того, что выгуливать собаку можно, а прогулка с ребенком запрещена. Скажу от себя, мне кажется, у кого-то была травма, связанная с собакой, потому что сначала нужно было продать собаку, чтобы заплатить за газ, а теперь нужно купить собаку, чтобы погулять в парке с теми же детьми. Я уже молчу о том, что на фоне обнищания населения, скоро мы будем наблюдать голодные бунты. Нам говорят о том, что можно работать ломбардам для того, чтобы люди выносили последнее и продавали элементарно для того, чтобы выжить,

- отметила Светлана Осауленко.

Депутаты просят отменить или смягчить карантинные ограничения для всех предприятий малого и среднего бизнеса, а также снять запрет о посещении парков, скверов и других открытых мест общественного пользования. При этом, принимая во внимание непростую эпидемиологическую обстановку в городе, предлагается вместо жестких запретов предпринимательской деятельности, внести определенные ограничения, которые будут способствовать социальному дистанцированию и противодействовать массовому скоплению людей.

Данное обращение поддержали все фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, в Одесском городском совете, а также внефракционные депутаты.

Отметим, что пока шла сессия, на заседании Кабинета министров было принято решение о разрешении работы продовольственных рынков. Согласно разработанным Министерством здравоохранения и Министерством экономики правилам, и продавцы, и покупатели должны находиться на рынке в масках. На 10 кв. м. площади разрешено находиться не более одному покупателю. Так же каждый 3 часа на рынке должна проводиться дезинфекция, а всем ходящим – проверять температуру. Работа рынков начнется уже с завтрашнего дня.

Также в ходе сессии депутаты поддержали проект решения о разработке детального плана территории в границах улиц Промышленной, Химической, Грушевского и Плиева, который ранее был одобрен на заседании комиссии по вопросам застройки территорий, городского дизайна и архитектуре. Заказчиком данного проекта является ООО «Горбушка». Ранее на этой территории планировалось построить двухэтажный торговый центр, но собственник изменил намерение и теперь собирается превратить данный участок в жилой микрорайон. Ввиду этого, возникла необходимость внести изменения и в детальный план территории.

На протяжении более двух месяцев мы работали с этим застройщиком и объясняли ему, что сейчас правила поменялись и мы ему не позволим стоить то, что он хочет. Мы заставили его разрабатывать детальный план территории не только по участку, который находится в его собственности, а это 9 гектаров, но и близлежащей территории, всего на 40 гектаров. Мы заставили спроектировать парк, скверы, школы, два детских садика, подъездные пути, паркинги, чтобы завтра, когда люди начнут покупать квартиры в этих домах, не возникало вопросов, как заехать, как выехать, куда отдать ребенка в детский сад,

- отметила Светлана Осауленко.

Рядом с жилым комплексом запланировано строительство школы на 900 мест и два детских сада на 220 мест, из которых порядка 20-30% - резервные, что даст возможность посещать эти детский учебные учреждения детям, проживающим в близлежащих жилых домах.

Мы не дадим построить ни один жилой массив без детального плана территории и без проектирования социальной инфраструктуры и зеленых зон. Поэтому принятое сегодня решение я считаю большой победой,

- отметила Светлана Осауленко.

В дальнейшем будет разработана программа поэтапная реализации данного детального плана территории, где будет четко определены этапы строительства объектов социальной инфраструктуры и ответственные за реализацию работы.