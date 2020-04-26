Одесский городской совет поддержал инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова по ослаблению карантинных мер

В ходе очередной сессии Одесского городского совета фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова выступила с инициативой обратится к губернатору Максиму Куцему с требованием донести руководству страны позицию города в отношении необходимости ослабления карантинных мер.
Среди негативных последствий карантина - уменьшение поступлений в городской бюджет, потеря работы значительной части горожан, как следствие - рост неплатежей за коммунальные услуги среди населения, что в свою очередь ведет к коллапсу в сфере коммунальных услуг.
Большой урон малому и среднему предпринимательству нанесли почти полная остановка туристической деятельности и закрытие многих предприятий. Многие из хозяйствующих субъектов уже не смогут восстановить свою детальность после карантина по причине отсутствия средств.
Кроме этого, растет напряжение в обществе. Отмечена и несправедливость принятых карантинных мер. Большим супермаркетам и торговым центрам, где часто можно наблюдать большое скопление людей, работать разрешено, а продовольственные рынки и небольшие заведения с открытыми площадками такой возможности не имеют.
Депутаты просят отменить или смягчить карантинные ограничения для всех предприятий малого и среднего бизнеса, а также снять запрет о посещении парков, скверов и других открытых мест общественного пользования. При этом, принимая во внимание непростую эпидемиологическую обстановку в городе, предлагается вместо жестких запретов предпринимательской деятельности, внести определенные ограничения, которые будут способствовать социальному дистанцированию и противодействовать массовому скоплению людей.
Данное обращение поддержали все фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, в Одесском городском совете, а также внефракционные депутаты.
Отметим, что пока шла сессия, на заседании Кабинета министров было принято решение о разрешении работы продовольственных рынков. Согласно разработанным Министерством здравоохранения и Министерством экономики правилам, и продавцы, и покупатели должны находиться на рынке в масках. На 10 кв. м. площади разрешено находиться не более одному покупателю. Так же каждый 3 часа на рынке должна проводиться дезинфекция, а всем ходящим – проверять температуру. Работа рынков начнется уже с завтрашнего дня.
Также в ходе сессии депутаты поддержали проект решения о разработке детального плана территории в границах улиц Промышленной, Химической, Грушевского и Плиева, который ранее был одобрен на заседании комиссии по вопросам застройки территорий, городского дизайна и архитектуре. Заказчиком данного проекта является ООО «Горбушка». Ранее на этой территории планировалось построить двухэтажный торговый центр, но собственник изменил намерение и теперь собирается превратить данный участок в жилой микрорайон. Ввиду этого, возникла необходимость внести изменения и в детальный план территории.
Рядом с жилым комплексом запланировано строительство школы на 900 мест и два детских сада на 220 мест, из которых порядка 20-30% - резервные, что даст возможность посещать эти детский учебные учреждения детям, проживающим в близлежащих жилых домах.
В дальнейшем будет разработана программа поэтапная реализации данного детального плана территории, где будет четко определены этапы строительства объектов социальной инфраструктуры и ответственные за реализацию работы.