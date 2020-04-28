Сергей Кивалов поздравил всех украинцев: «Пусть Ваш труд будет уважаем и всегда оценен по достоинству!»

В первый день самого теплого и солнечного весеннего месяца наша страна празднует День труда. Одновременно с Украиной этот праздник отмечают во многих странах мира. 1 мая 1890 года День международной солидарности трудящихся был впервые отмечен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Сегодня, спустя более чем 100 лет, этот радостный и жизнеутверждающий праздник отмечают в 142 государствах мира. И пусть он претерпел множество переименований и практически утратил свой первоначальный политический смысл, этот праздник продолжает объединять миллионы людей по всему миру.

Несмотря на то, что в нынешнем году по причине пандемии COVID-19 и общенационального карантина мы не имеем возможности насладиться традиционными маевками, ничего не мешает от всего сердца поздравить наших родных, близких и коллег по работе.

Дорогие друзья, примите мои искренние поздравления с этим замечательным праздником, а также пожелания, чтобы Ваш труд непременно приносил вдохновение и самореализацию, был уважаем и всегда оценен по достоинству! И пусть весна подарит Вам радость, тепло и улыбки! — написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.