В Одессе отмечают очередную годовщину трагедии 2 мая 2014 года: сотни одесситов идут на Куликово поле, чтобы почтить память погибших земляков.

С самого утра Куликово поле было оцеплено под привычным предлогом того, что площадь заминировали. Впрочем, на этот раз «поиски бомбы» длились недолго, и уже около 10:00 на площадь начали пускать людей.

Как и во времена президентства Порошенко, площадь оцеплена полицией. Попасть на Куликово поле можно лишь через центральный вход со стороны конечной трамвая № 18. После этого по узкому коридору можно пройти к Дому профсоюзов, чтобы возложить цветы. Полиция сопровождает вошедших и тщательно следит за тем, чтобы люди не задерживались у ограды здания, а поскорее покидали площадь. Пускают только по двое, из–за чего у входа периодически возникают уже традиционные очереди.

Единственным послаблением является отсутствие рамок металлоискателей: в этом году их устанавливать не стали, и большинство горожан пропускают без личного досмотра. Впрочем, как сообщают очевидцы, кое–кого всё–таки обыскивают: вероятно, полицейским самим доверили принимать решение, кого стоит проверять, а кого нет.

Не обошлось и без традиционных групп активистов националистических организаций. Правило «больше двух не собираться» на них, конечно, не распространяется: они патрулируют периметр Куликова поля группами до 10 человек, время от времени между ними и горожанами, пришедшими почтить память погибших, возникают пререкания.

"Представитель одесского автомайдана Евгений Резвушкин решил поглумиться над одесситами, пришедшими почтить память погибших 2 мая. Он подогнал к Куликову полю свою машину и включил громкоговоритель, из которого несутся призывы соблюдать карантин на немецком языке". Правоохранители этому не препятствуют.

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