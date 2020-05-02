Международный гуманитарный университет приглашает абитуриентов и родителей на онлайн брифинг

Международный гуманитарный университет совместно с Одесским региональным центром качества образования приглашает абитуриентов и родителей на онлайн брифинг, посвященный вступительной кампании 2020, который состоится 8 мая в 11:00 в онлайн трансляции на канале Youtube; Facebook; Instagram.

Во время брифинга Вы получите ответы на ваши вопросы, которые Вам необходимо оставить в анкете при регистрации:

http://mgu.edu.ua/component/content/article/142-abituriientu/1946-reestratsiya-na-open-day?Itemid=1215

Вы узнаете о:

• специальности и перспективы обучения в Международном гуманитарном университете;

• международное сотрудничество университета;

• трудоустройства и стажировки студентов;

• сроки, формат, процедуру проведения ВНО, ЕВИ, ЕВФИ в 2020 году;

• дополнительную сессию регистрации на ВНО 2020;

• процедуру регистрации на ЕВИ, ЕВФИ в 2020 году;

• программу ВНО, ЕВИ, ЕВФИ 2020 в году;

• ориентировочные сроки проведения вступительной кампании в 2020 году;

• перечень документов поступающего;

• конкурсные предметы и конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования (после 11 класса) на основе базового общего среднего образования (после 9 класса)

• Конкурсные предметы и конкурсный для поступления на основе диплома младшего специалиста (выпускников колледжей, училищ)

• Конкурсные предметы и конкурсный балл для поступления на основе полученного уровня высшего образования (бакалавр, специалист, магистр). Ждем Вас 8 мая в 11:00, вопросы принимаются до 7 мая 18:00 и во время онлайн трансляции в чате. За дополнительной информацией обращайтесь в Приемную комиссию МГУ и по телефону: (048)719-88-38; +38(093)2017311; +380 (63) 256 09 77