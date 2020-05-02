Международный гуманитарный университет приглашает абитуриентов и родителей на онлайн брифинг

Международный гуманитарный университет совместно с Одесским региональным центром качества образования приглашает абитуриентов и родителей на онлайн брифинг, посвященный вступительной кампании 2020, который состоится 8 мая в 11:00 в онлайн трансляции на канале Youtube; Facebook; Instagram.
Во время брифинга Вы получите ответы на ваши вопросы, которые Вам необходимо оставить в анкете при регистрации:
http://mgu.edu.ua/component/content/article/142-abituriientu/1946-reestratsiya-na-open-day?Itemid=1215
Вы узнаете о:
• специальности и перспективы обучения в Международном гуманитарном университете;
• международное сотрудничество университета;
• трудоустройства и стажировки студентов;
• сроки, формат, процедуру проведения ВНО, ЕВИ, ЕВФИ в 2020 году;
• дополнительную сессию регистрации на ВНО 2020;
• процедуру регистрации на ЕВИ, ЕВФИ в 2020 году;
• программу ВНО, ЕВИ, ЕВФИ 2020 в году;
• ориентировочные сроки проведения вступительной кампании в 2020 году;
• перечень документов поступающего;
• конкурсные предметы и конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования (после 11 класса) на основе базового общего среднего образования (после 9 класса)
• Конкурсные предметы и конкурсный для поступления на основе диплома младшего специалиста (выпускников колледжей, училищ)
• Конкурсные предметы и конкурсный балл для поступления на основе полученного уровня высшего образования (бакалавр, специалист, магистр). Ждем Вас 8 мая в 11:00, вопросы принимаются до 7 мая 18:00 и во время онлайн трансляции в чате. За дополнительной информацией обращайтесь в Приемную комиссию МГУ и по телефону: (048)719-88-38; +38(093)2017311; +380 (63) 256 09 77