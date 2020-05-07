Накануне 75-й годовщины Великой Победы Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила ветеранскую организацию области

День Победы всегда был и остается одним из самых важных и значимых праздников для всех поколений нашей страны. И хотя в этом году празднования будут проходить без больших традиционных торжественных мероприятий, Украинская морская партия Сергея Кивалова не могла оставить ветеранов без внимания. Накануне 75-й годовщины Великой Победы глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко поздравила с наступающим праздником главу областной ветеранской организации, генерал-лейтенанта в отставке Николая Петровича Лейфуру.
Глава фракции Украинской морской партии вручила главе ветеранской организации памятную медаль Национального университета «Одесская юридическая академия».
Глава ветеранской организации также поделился воспоминаниями о праздновании 45-летия Великой Победы. Тогда, 30 лет назад, ему довелось организовывать и принимать парад, который проходил в Одессе на Куликовом поле. В то время численность ветеранской организации была намного больше. Лишь немногие, кто участвовал тогда в параде, дожили для сегодняшних дней.
Среди них есть и Яков Андреевич Савченко, который совсем недавно принимал поздравления с 96-летием. На сохранившейся видеозаписи парада он дает интервью, рассказывая о своем военном прошлом, и о том, как он встречал долгожданный День Победы, находясь в это время в госпитале после ранения.
Напомнил Николай Петрович и о доброй традиции Национального университета «Одесская юридическая академия» организовывать для ветеранов торжественный прием ко Дню Победы и Дню освобождения Одессы. По его словам, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов один из немногих, кто так много внимания уделяет людям старшего поколения, всегда отзывается на просьбы ветеранов, защищает их интересы, помогая не только лично, но и на уровне государства.
Поддержка ветеранов и людей старшего поколения находится приоритете деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. В рамках социальных программ ветераны Одессы получают бесплатную юридическую, медицинскую помощь. Отметим, что благодаря активной позиции почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова и многочисленным депутатским запросам удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.