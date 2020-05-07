Накануне 75-й годовщины Великой Победы Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила ветеранскую организацию области

День Победы всегда был и остается одним из самых важных и значимых праздников для всех поколений нашей страны. И хотя в этом году празднования будут проходить без больших традиционных торжественных мероприятий, Украинская морская партия Сергея Кивалова не могла оставить ветеранов без внимания. Накануне 75-й годовщины Великой Победы глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко поздравила с наступающим праздником главу областной ветеранской организации, генерал-лейтенанта в отставке Николая Петровича Лейфуру.

Мы воспитаны в традициях почитания старших, и День Победы для нас – это особенный праздник. Низкий Вам поклон за все, что вы делаете, за вашу теплоту и внимание, которое вы уделяете ветеранам, за ваш тот огромный труд и огромную социальную работу, которую вы делаете для ветеранского движения всей Одесской области и нашего города-героя Одессы. Я горжусь тем, что живу в этом городе, тем, что знаю вас, и тем, что у меня есть возможность говорить вам спасибо,

- отметила Светлана Осауленко.

Глава фракции Украинской морской партии вручила главе ветеранской организации памятную медаль Национального университета «Одесская юридическая академия».

Годы войны и послевоенный период были нелегкими временами. Все было разрушено, потери наш народ понес страшные. Ни одно государство в Европе не пострадало так, как Украина. Ведь по нашей стране войска прошли дважды в одном и другом направлении, оставляя после себя лунный ландшафт. Но самое страшное – это то, что мы, как государство, потеряли наибольшее количество людей. Каждый 6-й украинце не дождался Дня Великой Победы,

- рассказывает генерал-лейтенант Николай Лейфура.

Глава ветеранской организации также поделился воспоминаниями о праздновании 45-летия Великой Победы. Тогда, 30 лет назад, ему довелось организовывать и принимать парад, который проходил в Одессе на Куликовом поле. В то время численность ветеранской организации была намного больше. Лишь немногие, кто участвовал тогда в параде, дожили для сегодняшних дней.

Среди них есть и Яков Андреевич Савченко, который совсем недавно принимал поздравления с 96-летием. На сохранившейся видеозаписи парада он дает интервью, рассказывая о своем военном прошлом, и о том, как он встречал долгожданный День Победы, находясь в это время в госпитале после ранения.

Напомнил Николай Петрович и о доброй традиции Национального университета «Одесская юридическая академия» организовывать для ветеранов торжественный прием ко Дню Победы и Дню освобождения Одессы. По его словам, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов один из немногих, кто так много внимания уделяет людям старшего поколения, всегда отзывается на просьбы ветеранов, защищает их интересы, помогая не только лично, но и на уровне государства.

Мы очень тесно сотрудничали со многими организациями, представителями партий, но сейчас, когда мы подошли к 75-летию Великой Победы, далеко не все наши старые друзья вспоминают об этой организации, в которую входят заслуженные фронтовики, участники боевых действий. А Сергей Васильевич Кивалов, как был в первых рядах, так и на сегодняшний день остается первым в борьбе за справедливость в целом в нашем государстве. Он с особым вниманием относится к участникам боевых действий, участников Великой Отечественной войны, защитникам, труженикам Отечества,

- отметил Николай Лейфура.

Поддержка ветеранов и людей старшего поколения находится приоритете деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. В рамках социальных программ ветераны Одессы получают бесплатную юридическую, медицинскую помощь. Отметим, что благодаря активной позиции почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова и многочисленным депутатским запросам удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.