В 75-ю годовщину Великой Победы Украинская морская партия Сергея Кивалова почтила память героев

Каждый год в День Победы миллионы людей возлагают цветы к могилам героев, чтобы показать: никто не забыт, и ничто не забыто. Каждый год мы можем видеть море цветов и у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы. Этот 21-метровый обелиск из красного гранита, устремленный ввысь, у подножья которого в бронзовом венке из дубовых листьев горит Вечный огонь, был установлен на Аллее Славы ровно 60 лет назад, 9 мая 1960 года, в 15-ю годовщину Великой Победы.
Несмотря на карантин и ограничения, не стал исключением и 2020-й год. В день 75-летней годовщины Победы над нацизмом почтить память воинов-освободителей к обелиску пришли депутаты фракции Украинской морской партии и лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.
Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова считают своей главной задачей необходимость сохранять память о прошлом и передавать ее будущим поколениям. Три года назад, когда Украинский институт национальной памяти, выступал за отмену праздника 9 мая, политическая сила инициировала акцию «Мы защитим Ваш праздник», которую поддержали ветеранские и молодежные общественные организации Одессы. Благодаря активной позиции и многочисленным депутатским запросам Сергея Кивалова удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.
Вот уж действительно уникальное поколение – уникальное в своём мужестве, бесстрашии и любви к Родине. В далёком 1941 году многие из них только окончили школу и ушли на фронт по призыву Родины буквально с выпускного вечера. Другие еще учились в 8, 9 классе, их не хотели брать на фронт, они сознательно приписали возраст и ушли добровольцами. 15-ти, 16-ти летние подростки, они уже хорошо понимали, что такое Родина и вставали на ее защиту. И каково им, ныне живущим ветеранам, слышать циничные рассуждения некоторых горе-политологов, ставящих под сомнение значимость нашей Победы в истории. Если мне это горько и больно слышать, то я представляю, как больно участникам войны. И как это кощунственно по отношению к памяти тех, кто ответить им не может. Людей, принимавших участие в освобождении Одессы, осталось очень мало. Но пока ещё есть такая возможность, давайте будем благодарны нашим ветеранам. Давайте делать это словом и делом, и не только по праздникам, – за подаренный ими мир, свободу, саму жизнь. Мы защитили наш праздник и никому не позволим переписать героическую историю! В этот праздник я поздравляю всех наших соотечественников с 75-й годовщиной Великой Победы! Преклоняемся перед бессмертным подвигом воинов-освободителей! Благодарим наших героев! С праздником, дорогие одесситы!
Вот уж действительно уникальное поколение – уникальное в своём мужестве, бесстрашии и любви к Родине. В далёком 1941 году многие из них только окончили школу и ушли на фронт по призыву Родины буквально с выпускного вечера. Другие еще учились в 8, 9 классе, их не хотели брать на фронт, они сознательно приписали возраст и ушли добровольцами. 15-ти, 16-ти летние подростки, они уже хорошо понимали, что такое Родина и вставали на ее защиту.
И каково им, ныне живущим ветеранам, слышать циничные рассуждения некоторых горе-политологов, ставящих под сомнение значимость нашей Победы в истории. Если мне это горько и больно слышать, то я представляю, как больно участникам войны. И как это кощунственно по отношению к памяти тех, кто ответить им не может.
Людей, принимавших участие в освобождении Одессы, осталось очень мало. Но пока ещё есть такая возможность, давайте будем благодарны нашим ветеранам. Давайте делать это словом и делом, и не только по праздникам, – за подаренный ими мир, свободу, саму жизнь. Мы защитили наш праздник и никому не позволим переписать героическую историю!
В этот праздник я поздравляю всех наших соотечественников с 75-й годовщиной Великой Победы! Преклоняемся перед бессмертным подвигом воинов-освободителей! Благодарим наших героев! С праздником, дорогие одесситы!
В годы войны погибло более 26 с половиной миллионов наших соотечественников. Кто-то потерял родных и близких, кто-то навсегда оставил свое здоровье на полях сражений.
За время оккупации в Одессе погибли более 80 тысяч жителей, ещё столько же были отправлены на принудительные работы в Германию. Благодаря капитуляции врага, акт о которой был подписан 9 мая 1945 года в полночь, мы каждый год торжественно отмечаем этот праздник.
По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в нашем городе реализуется множество социальных программ для ветеранов, пенсионеров и людей преклонного возраста.
Депутаты уверены, что только взаимная поддержка и уважение друг к другу помогают сплотить наше общество.
С каждым годом ветеранов, участников партизанского движения, детей войны становится все меньше. Украинская морская партия старается уделять этим людям как можно больше внимания и не только в праздничные дни.
Ветераны сегодня нуждаются не только в материальной поддержке. Они хотят быть полезными, чувствовать себя нужными, и даже просто общение для них очень многое значит.
Все жители нашего города гордятся тем, что Одесса первой вошла в созвездие Городов-Героев. Это звание было присвоено за беспримерное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны при обороне города. В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Одессы", которой были награждены свыше 30 тысяч человек. 14 воинам присвоили звание Героя Советского Союза, 57 — удостоены ордена Ленина, свыше 2100 — награждены другими орденами и медалями. Всего в годы Великой войны звание Героя Советского Союза получили 36 уроженцев Одессы. Звания Героев Великой войны получили более 12 тысяч участников боевых действий. Все они сражались за свои семьи и свою Родину. Их подвиг для каждого стал примером мужества и героизма.