В 75-ю годовщину Великой Победы Украинская морская партия Сергея Кивалова почтила память героев

Каждый год в День Победы миллионы людей возлагают цветы к могилам героев, чтобы показать: никто не забыт, и ничто не забыто. Каждый год мы можем видеть море цветов и у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы. Этот 21-метровый обелиск из красного гранита, устремленный ввысь, у подножья которого в бронзовом венке из дубовых листьев горит Вечный огонь, был установлен на Аллее Славы ровно 60 лет назад, 9 мая 1960 года, в 15-ю годовщину Великой Победы.

Несмотря на карантин и ограничения, не стал исключением и 2020-й год. В день 75-летней годовщины Победы над нацизмом почтить память воинов-освободителей к обелиску пришли депутаты фракции Украинской морской партии и лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Это хорошая традиция, которой придерживаются не только члены нашей политической силы – Украинской морской партии, но и все жители нашего города, все жители нашей страны. Именно 9 Мая люди идут к памятникам, которые символизируют Победу советских войск над фашистской Германией. И очень тяжело слышать, не только нам, но и ветеранам, когда какие-то горе-политики пытаются переписать нашу историю. У них это не получится. Разве можно забыть то, что произошло? Забыть, что на этой Аллее покоится 83 героя, защищавших нашу Родину? Как можно забыть героическую оборону нашего Города-Героя Одессы?

- отметил лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова считают своей главной задачей необходимость сохранять память о прошлом и передавать ее будущим поколениям. Три года назад, когда Украинский институт национальной памяти, выступал за отмену праздника 9 мая, политическая сила инициировала акцию «Мы защитим Ваш праздник», которую поддержали ветеранские и молодежные общественные организации Одессы. Благодаря активной позиции и многочисленным депутатским запросам Сергея Кивалова удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.

День 9 Мая, знаменующий спасение человечества от коричневой чумы, наступил благодаря героизму миллионов людей, отдавших свои жизни и здоровье за свободу будущих поколений. А те, кто выжил и вернулся, за считанные годы смогли отстроить разрушенную, обескровленную страну, города, восстановить мирную жизнь и самим не растерять жизнелюбия и веры в лучшее. Вот уж действительно уникальное поколение – уникальное в своём мужестве, бесстрашии и любви к Родине. В далёком 1941 году многие из них только окончили школу и ушли на фронт по призыву Родины буквально с выпускного вечера. Другие еще учились в 8, 9 классе, их не хотели брать на фронт, они сознательно приписали возраст и ушли добровольцами. 15-ти, 16-ти летние подростки, они уже хорошо понимали, что такое Родина и вставали на ее защиту. И каково им, ныне живущим ветеранам, слышать циничные рассуждения некоторых горе-политологов, ставящих под сомнение значимость нашей Победы в истории. Если мне это горько и больно слышать, то я представляю, как больно участникам войны. И как это кощунственно по отношению к памяти тех, кто ответить им не может. Людей, принимавших участие в освобождении Одессы, осталось очень мало. Но пока ещё есть такая возможность, давайте будем благодарны нашим ветеранам. Давайте делать это словом и делом, и не только по праздникам, – за подаренный ими мир, свободу, саму жизнь. Мы защитили наш праздник и никому не позволим переписать героическую историю! В этот праздник я поздравляю всех наших соотечественников с 75-й годовщиной Великой Победы! Преклоняемся перед бессмертным подвигом воинов-освободителей! Благодарим наших героев! С праздником, дорогие одесситы!

В годы войны погибло более 26 с половиной миллионов наших соотечественников. Кто-то потерял родных и близких, кто-то навсегда оставил свое здоровье на полях сражений.

Наши дети и будущие поколения должны знать о том подвиге, который совершили их предки, и этот праздник всегда останется у нас в сердце, и мы должны о нём помнить. Мы не должны допустить того, чтобы кто-то заставил забыть нас об этом. Поэтому сегодняшний день будет у нас в сердцах навсегда, - считает депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Алексей Кисловский.

За время оккупации в Одессе погибли более 80 тысяч жителей, ещё столько же были отправлены на принудительные работы в Германию. Благодаря капитуляции врага, акт о которой был подписан 9 мая 1945 года в полночь, мы каждый год торжественно отмечаем этот праздник.

Одесса одна из первых получила почетное звание Города-Героя. И я хочу, чтобы каждый из нас ощущал на себе, что именно мы являемся наследниками Победы, именно мы должны говорить каждый день спасибо, тем, кого нет сегодня с нами, и тем, кто сегодня жив, и приходить к ним каждый день, независимо от праздников. Низкий поклон всем ветеранам за наше мирное небо! Низкий поклон за мою любимую Одессу! За то, что мы сегодня живём в мирном, красивом, солнечном городе,

- отметила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в нашем городе реализуется множество социальных программ для ветеранов, пенсионеров и людей преклонного возраста.

Это люди, которые после войны отстраивали города, фабрики, заводы, создавали новые учреждения, предприятия, поднимали экономику. Сегодня они нуждаются в нашей помощи. Думаю, что у нас для этого есть достаточно разумных молодых людей, которые разделяют этот праздник, и они, конечно, должны помочь нашим ветеранам в это тяжелейшее время, которое переживает сегодня не только наша страна, но и весь мир,

- отметил Сергей Кивалов.

Депутаты уверены, что только взаимная поддержка и уважение друг к другу помогают сплотить наше общество.

Мы обязаны сегодня уважать и оберегать наших ветеранов. Их так мало осталось. Они должны чувствовать, что не зря тогда для нас рисковали. Они должны знать, что мы все это помним. Украинская морская партия Сергея Кивалова чтит и помнит, мы уважаем наших ветеранов. И сегодня, когда весь мир находится на самоизоляции, когда многие пожилые люди не могут выйти даже из квартиры, мы стараемся оказать им помощь,

- отметил депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский.

С каждым годом ветеранов, участников партизанского движения, детей войны становится все меньше. Украинская морская партия старается уделять этим людям как можно больше внимания и не только в праздничные дни.

Под руководством Сергея Васильевича Кивалова Украинская морская партия организовывает встречи, праздники, и то внимание, которое мы оказываем нашим ветеранам, которых, к сожалению, осталось не так много, как хотелось бы, оно существенно. Независимо от карантина, мы должны чтить память героев, а если у кого-то есть знакомые ветераны, прийти и поблагодарить их за то, что они сделали для нас, для нашей страны, для мира в целом,

- считает депутат фракции Украинской партии Сергея Кивалова Андрей Неугодников.

Ветераны сегодня нуждаются не только в материальной поддержке. Они хотят быть полезными, чувствовать себя нужными, и даже просто общение для них очень многое значит.

Лидер Украинской Морской партии Сергей Кивалов с особым трепетом относится к празднику 9 Мая. Каждый год у нас, в Юридической академии, проходят праздничные мероприятия. Мы чтим ветеранов. Мы приглашаем, мы накрываем столы, мы с дорогой душой относимся к каждому из гостей. Сегодня, к сожалению, мы не можем с таким размахом отметить этот день, но мы обязательно приедем к каждому ветерану, скажем спасибо, посмотрим в глаза, потому что это наша история, потому что каждый ветеран — это наша Победа, и мы каждый день должны говорить спасибо этим выдающимся людям, - добавила Светлана Осауленко.

Все жители нашего города гордятся тем, что Одесса первой вошла в созвездие Городов-Героев. Это звание было присвоено за беспримерное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны при обороне города. В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Одессы", которой были награждены свыше 30 тысяч человек. 14 воинам присвоили звание Героя Советского Союза, 57 — удостоены ордена Ленина, свыше 2100 — награждены другими орденами и медалями. Всего в годы Великой войны звание Героя Советского Союза получили 36 уроженцев Одессы. Звания Героев Великой войны получили более 12 тысяч участников боевых действий. Все они сражались за свои семьи и свою Родину. Их подвиг для каждого стал примером мужества и героизма.