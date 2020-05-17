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Сегодня, 13:30

Международная академическая школа «Одесса» объявляет набор учителей

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

 

Международная академическая школа «Одесса», созданная по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, объявляет набор учителей. Инновационное образовательное учреждение, которое не имеет аналогов не только в Украине, но и в Европе, Школа будущего предусматривает новый формат обучения, передовые методики и привлечения лучших педагогов.

Для того, чтобы пройти собеседование, присылайте резюме на электронную почту shkola.nabor2020@gmail.com и обращайтесь по телефону 777-27-61 с понедельника по пятницу, с 11:00 до 13:00.




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