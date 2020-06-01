Представители Украинской морской партии Сергея Кивалова стали донорами крови для одесских детей

Уже традиционная акция депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова сдачи донорской крови к Международному дню защиты детей в этом году оказалась особенно актуальной. В Одесской областной детской больнице представители политической силы и неравнодушные одесситы сдавали кровь. В результате противоэпидемических мероприятий количество желающих стать донорами существенно уменьшилась. И даже самые рьяные доноры, опасаясь заражения, предпочитают оставаться дома. Это, разумеется, сказалось на состоянии банка донорской крови не только в нашем городе. В средствах массовой информации уже прозвучали высказанные специалистами опасения, что Украине придется закупать донорскую кровь в зарубежных банках. Медицинские учреждения с марта остро нуждаются в помощи доноров. Лишь в последние дни активность немного улучшилась.

Один из хороших способов помочь детям – сдать донорскую кровь для них 1 июня - в День защиты детей. Думаю, было бы хорошо, если бы как можно людей так поступали хотя бы раз в год. Тех, кто колеблется, могу мотивировать: медицине давно известно, что для организма донора такая процедура тоже очень полезна. Похоже, что даже погода благоприятствует нам сегодня: смотрите, какое солнышко вышло! Прекрасный первый летний день. Подчеркну, фракция очень поддерживает нашу инициативу. Украинская морская партия Сергея Кивалова всегда охотно и с энтузиазмом подключается и к другим медико-профилактическим мероприятиям; в частности, сейчас наша партия занимается оформлением иммунных паспортов одесситов – это одна из новейших инициатив. Кроме нее, действуют такие программы, как оказание бесплатной стоматологической помощи социально незащищенным одесситам, бесплатное обследование на вирус COVID-19 и ряд других. — прокомментировал депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Алексей Кисловский.

Сдавать донорскую кровь – давняя и хорошая традиция как для нашей семьи, таки для членов команды NEMO. В этом году больше, чем когда-либо, эта проблема актуальна – остро ощущается большая нехватка донорской крови. Даже те доноры, которые сдают кровь регулярно, сегодня не приходят из-за карантинных мер. Это создает серьезную угрозу дефицита препаратов крови, которые так необходимы маленьким гражданам нашей страны. Почему детская больница? Потому что сегодня – День защиты детей. Есть разные способы доставить детям радость в этот их праздник. Кто-то организует походы в цирк или кинотеатр, кто-то угощает мороженым. Мы тоже стараемся создавать большие и маленькие праздники для одесских деток, и для этого нам не нужен какой-то особый повод. А в этот день мы традиционно сдаем кровь. И всегда приглашаем поддержать эту традицию сотрудников всех структурных подразделений нашего комплекса. Многие наши менеджеры и рядовые сотрудники уже являются донорами-ветеранами. А вот сегодня, например, одна из наших сотрудниц захотела впервые стать донором в пользу одесских детей. — говорит депутат Одесского городского совета Андрей Кисловский.

Напомним, накануне студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета также инициировали акцию по сдаче донорской крови. В то же время продолжается реализация социального проекта Украинской морской партии Сергея Кивалова по формированию иммунных паспортов одесситов. Каждый желающий имеет возможность бесплатно сдать тест на выявление антител к коронавирусу на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра защиты от пандемии COVID-19.