В спорткомплексе на 8-й станции Большого Фонтана завершаются работы по реконструкции

Спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного университета, который находится на 8-й станции Большого Фонтана, является одним из главных центров спортивной жизни нашего города. Здесь проводятся турниры и соревнования самых различных видов спорта областного, национального и международного масштаба, в которых участвуют спортсмены со всего мира.

Комплекс был построен на территории набережной по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области, лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова 10 лет назад. В строительстве и открытии спортивного сооружения принимал участие почетный гражданин Одессы, Герой Украины и заслуженный тренер Украины Борис Давидович Литвак.

Во время карантина функционирование комплекса, как и всех спортивных площадок нашей страны, было приостановлено. Вынужденную паузу руководство вуза решило использовать для проведения работ по реставрации спортивного сооружения. С 2010-го года такие глобальные работы здесь проводятся впервые.

В современном мире многое изменилось, появились новые технологии, которые сегодня мы применяем при реконструкции нашего знаменитого крытого спортивного комплекса. Мы провели новое отопление – газовое и электрическое, а также установим солнечные коллектора. С повышением цен на энергоносители скоро будет невозможно оплачивать коммунальные услуги, поэтому мы предусмотрели альтернативные способы обогрева помещения. Здесь будут новые раздевалки, душевые, в которых всегда будет теплая вода, чтобы после тренировок спортсмены могли привести себя в порядок. — рассказывает президент Международного гуманитарного университета, почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

Сохранить тепло зимой, а летом прохладу спорткомплексу поможет дополнительное утепление купольного покрытия. Для этого специально в Германии был заказан новый современный материал – огнезащитный синтепон, который сохраняет порядка 30% тепла, а срок эксплуатации такого материала составляет 15-20 лет. Такой материал, отвечающий всем требованиям пожарной безопасности, был выбран специально с учетом происходящих в последнее время событий в нашем городе.

К сожалению, в Украине, такой утеплитель еще не выпускается, поэтому мы заказали в Германии. Он пожаробезопасный, это важно, потому что здесь одновременно будут заниматься очень много детей. — добавил Сергей Кивалов.

Температура в помещении зимой будет сохраняться в пределах 18-20 градусов, этого достаточно для того, чтобы комфортно заниматься спортом. В процессе реконструкции также выполнены работы по гидроизоляции, также предусмотрена вентиляция помещения, чтобы исключить скопление конденсата и проникновение дождевой воды. Сейчас ведется реставрация трибун, наиболее поврежденные элементы заменят на новые.

Сергей Васильевич обратил внимание на каждую деталь, чтобы все было исправлено, и чтобы спорткомплекс на 100% был готов к эксплуатации. На самом деле, здесь мы меняем практически все, начиная от накрытия и заканчивая всеми коммуникациями, которые здесь есть. 10 лет назад такие технологии по отоплению, освещению еще не использовались. Поэтому, думаю, граждане будут приятно удивлены, когда увидят это спортивное сооружение после открытия. Все должны заниматься спортом в теплых прекрасных сооружениях, потому что сегодня миру нужны здоровые люди с сильным иммунитетом, именно об этом беспокоится Украинская морская партия во главе с нашим лидером Сергеем Васильевичем Киваловым. — отметил глава областной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова, депутат Одесского городского совета Вадим Подгородинский.

Практически все элементы конструкции спортивного комплекса будут обновлены. Единственным, что останется неизменным – это полутораметровый бетонный фундамент, который, несмотря на движение грунта вследствие нагрузки склонов многоэтажными застройками, до сих пор остается в хорошем состоянии. При закладке фундамента все эти обстоятельства были учтены. Ведь и территорию, где сегодня находится спортивный комплекс, также хотели использовать для строительства 30-этажного дома.

Когда мы только начинали строительство, никто не верил, что мы можем построить здесь спортивный комплекс, всю территории планировали отдать под жилую застройку, пока мы не включились в процесс. А чуть выше, вдоль нашего спорткомплекса, по территории, принадлежащей Национальному университету «Одесская юридическая академия» и Международному гуманитарному университету, проходит Трасса Здоровья. — рассказывает Сергей Кивалов.

За минувшие 10 лет при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова в городе было построено более 20 спортивных сооружений. При чем для их строительства не было задействовано ни копейки бюджетных средств – ни из городской казны, ни из областной, ни из государственной.

Наверное, ни одна организация в нашем городе не проводила строительство такого количество спортивных сооружений, как Украинская морская партия. При этом, мы не построили ни одного коммерческого объекта, ни одного жилого многоэтажного дома, на котором можно заработать. Я открыто заявляю, что все наши спортивные сооружения никогда не приносили и не будут приносить прибыль. Это наш вклад в развитие спортивной инфраструктуры Одессы. И я горжусь, что в нашей партии собрались единомышленники, люди, небезразличные к тому, что сегодня происходит в нашей стране, в нашем городе. Считаю, что Украинская морская партия сделала все для того, чтобы Одесса вновь обрела статус спортивной столицы нашего государства. — отметил Сергей Кивалов.

Кроме реставрации закрытой части спорткомплекса, ведутся работы и на открытой площадке - обновляется покрытие на теннисном корте. Ковровое покрытие заменит теннисит – специальный материал, предназначенный для теннисных площадок. Всего было закуплено более 30 тонн самого качественного материала.

Мы учли все необходимые тонкости, чтобы человек, занимаясь теннисом, получал от этого удовольствие. Теннесит – это специальное натуральное покрытие, которое дает необычный отскок, где игрок может проехать по корту, догоняя мяч, и это просто непередаваемые ощущения. Уверен, что после открытия площадки, от желающих поиграть здесь не будет отбоя. И первым придет Сергей Кивалов, потому что он тоже занимается спортом и на протяжении многих лет играет в теннис. — рассказывает Вадим Подгородинский.

Укладка нового покрытия проводится в несколько технологических этапов. Внизу укладывает щебень, затем – теннесит с глиной, чтобы покрытие было устойчивым, и почва не проседала, а выше – еще один слой легкого теннесита. Для того, чтобы работы были выполнены качественно, были приглашены профессионалы, специализирующиеся именно на укладке теннисных покрытий, которые уже сделали не один корт как в нашем городе, так и за его пределами, поэтому знают все тонкости этой работы.

Мы делаем на века, делаем качественно, и это позиция Сергея Васильевича, чтобы это покрытие много лет приносило радость и сохранялось в таком виде, как оно должно сохраняться. — добавил Вадим Подгородинский.

Так же, как и раньше, спорткомплекс будет доступен для всех жителей города. Любой желающий заниматься спортом может приходить и тренироваться согласно графика абсолютно бесплатно.