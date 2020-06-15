На собрании Федерации бокса Одесской области представили нового вице-президента федерации

Из-за вынужденного карантина спортсмены и тренеры давно не собирались, не видели друг друга, и собрались, чтобы обсудить целый ряд вопросов - как насущных, так и на перспективу. Нужно наверстать все то, что упущено за период простоя. Один из основных вопросов повестки дня собрания Одесской областной федерации бокса – представление спортивному сообществу новоизбранного вице-президента федерации.

Сегодня мы представили нашей общественности, тренерам, старшим тренерам Одесской области и представителям клубов нашего нового вице-президента федерации, это очень достойный человек, спортсмен – Валентин Федоров. Основной род его занятий – руководство Профсоюзным комитетом Национального университета «Одесская юридическая академия», так что он имеет опыт административной работы, умеет налаживать коммуникации и руководить важными процессами. Сотрудничество с университетами МГУ и Юракадемия у нас давно и хорошо отлажено: мы свои чемпионаты проводим на спортивной базе этих вузов, присутствие Валентина Федорова в составе руководства нашей федерации тоже станет большим подспорьем, еще и в том, что наши спортсмены, потенциальные чемпионы и гордость нации, смогут получать высшее образование в этом престижнейшем учебном комплексе страны, где есть очень большой выбор прекрасных специальностей, даже спортивный менеджмент, что очень востребовано сегодня и в перспективе. — говорит президент федерации бокса Халид Мусаев.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет уже давно стали площадками проведения огромного количества знаковых спортивных мероприятий, в том числе и по боксу. Президент вузов Сергей Васильевич Кивалов вкладывает огромные средства и усилия для того, чтобы Одесса стала спортивной столицей и центром спортивной жизни нашей страны.

Сегодня меня избрали вице-президентом Одесской областной федерации бокса. Для меня как для человека, который значительную часть жизни посвящает спорту, сегодняшнее мое назначение – большое и значимое событие. Конечно, такое событие стало возможным благодаря сплоченной командной работе руководства нашего университета. На сегодняшнем заседании обсуждалось множество технических моментов, касающихся развития федерации бокса, и, конечно, очень во многом именно наши вузы стали площадкой, на которой мы сможем реализовать тот огромный потенциал, который сегодня есть у наших боксеров, а это и «сборники», и представители профессиональной школы бокса. Например, сегодня обсуждались перспективы становления Одессы как центра развития профессионального бокса. Конечно, большое спасибо команде Одесской областной федерации бокса и ее Президенту Халиду Мусаеву и, конечно, Президенту нашего университета Сергею Кивалову за то, что мы сегодня имеем возможность реализовываться лично и реализовывать тот потенциал, который заложен в наших боксеров, в наш город и в наши университеты. В ближайшее время на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» будет открыт новый боксерский клуб «Академия бокса». Это еще один социальный проект, молодые люди смогут там заниматься абсолютно бесплатно, и реализовывать свой потенциал, чтобы представлять нашу область, а затем и страну – то есть это будет такой серьезный отсев среди больших социальных групп, где лучшие тренера смогут работать с нашей молодежью. Таким образом мы заберем наших детей с улиц, дадим им возможность реализовываться в сфере спорта, а возможно, они захотят поступить и в наши университеты, чтобы реализовать себя в сфере науки. И вот этот симбиоз – я думаю, это именно то, что дает сегодня будущее нашей молодежи, нашему городу и нашей стране. — говорит Валентин Федоров.

Вскоре состоится ставший уже традиционным турнир, посвященный памяти Бориса Литвака, который будет проводиться на базе спорткомплекса Юракадемии, а на 8-й станции Большого Фонтана сейчас происходит масштабная реконструкция крытого спортивного комплекса, в том числе и для того, чтобы принимать там огромное количество всеукраинских и международных соревнований, которые проходили и раньше.

Теперь, после реконструкции, спортивный комплекс получит возможность принимать еще большее количество турниров, в том числе и боксерских, и я думаю, что мы перетянем в Одессу еще более престижные турниры нашей страны. В частности, впервые за 8 лет - сегодня это тоже обсуждалось на собрании федерации – пройдет чемпионат Украины среди студентов, и именно наш город станет площадкой его проведения. — отметил Валентин Федоров.

Решение пригласить на должность вице-президента федерации бокса Одесской области Валентина Федорова было взвешенным, обдуманным, так как на протяжении многих лет федерация бокса плотно сотрудничает с Одесской юридической академией, на базе которой регулярно проводились турниры, в том числе турниры памяти Семена Трестина и Бориса Литвака. В этом году, по рекомендации Федерации бокса Украины и МОЗ, турнир имени Трестина перенесли на более позднее время.