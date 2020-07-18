Нет - гречке. Приняты изменения в Избирательный кодекс ВИДЕО

Анатолий Бойко, начальник облачной организации «Комитету виборців України»

Павло Кириленко, голова областной организации ВО "Свобода"

Игорь Назаренко, директор Исследовательского Института Демократии





Как сообщили в информуправлении Аппарата ВР, «закон предусматривает комплексные изменения по заполнению избирательных документов, процессу подсчета голосов, представлению документов кандидатами, упрощению отдельных избирательных процедур».

Внесенными изменениям устанавливаются механизмы борьбы с «двойниками» на президентских выборах. Запрещена агитация с предоставлением «подарков» избирателям, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат или партия.

На местных выборах установлены ограничения для одновременного баллотирования, усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий, уточнены сроки декларирования имущественного положения и доходов кандидатами, уменьшен денежный залог.

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные могут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

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