Шлапак стал новым председателем "Привата" и сделал первое заявление

Приватбанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

Об этом говорится в обращении нового председателя правления Приватбанка Александра Шлапака к клиентам банка, размещенном на Facebook-странице финучреждения.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка",

- говорит он.

При этом он выразил благодарность клиентам банка за доверие, выдержку и терпение.

"Извините, если доставили вам неудобства - мы сделали все, чтобы процесс смены собственников банка прошел безболезненно для клиентов",

- добавил Шлапак.

Он также отметил, что государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк. У Приватбанка есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине.

"Вчера Верховная рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам Приватбанка. И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны собственников и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится",

- объяснил новый глава банка.

Кроме того, он добавил, что инновационность банка - это одно из главных достижений не только банка, но и всей Украины.

"Электронный банк Приват24, другие удобные банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными нашим клиентам. Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ",

- завершил Шлапак.

Напомним, на заседании в воскресенье, 18 декабря, Кабинет министров поддержал предложение Национального банка Украины (НБУ) и Совета финансовой стабильности о переходе 100% Приватбанка в собственность государства.

Новым председателем правления банка стал бывший министр финансов Александр Шлапак.