Спектакль памяти Михаила Водяного в Музыкальной комедии — в подарок одесситам (фото)

…Этот спектакль в Одесском государственном академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного неизменно оканчивается очень трогательно, до слез: звучит голос Михаила Водяного, опускаются огромные фото с ролями Мастера — и все зрители поднимаются с кресел. Так было, есть и будет: ибо «Бал в честь короля» — это спектакль-памятник, живой, величественный и трепетный, в котором занята едва ли не вся труппа театра, в том числе и королева сцены Евгения Дембская, чье 96-летие город отпраздновал в этом году и которая с большим удовольствием снова вышла на сцену.

Данная постановка посвящена артисту-эпохе Михаилу Водяному, ставшему еще одним символом нашего прекрасного города, центра культуры и искусства, в котором, как подчеркнул после спектакля народный депутат Украины Сергей Кивалов, «таланты передаются от поколения к поколению».

Этот фееричный спектакль (художественный руководитель постановки — народный артист Украины Эдуард Митницкий. Либретто написали Михаил Лич и Александр Заднепровский. Режиссеры постановки — Михаил Лич и Александр Балабан) стал большим подарком для одесситов, которые по приглашению народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии смогли побывать на нем бесплатно. Вот такой большой, праздничный предновогодний подарок сделал народный избранник тысячам горожан, отлично понимая, насколько необходимо сегодня, в непростые наши дни, подарить людям частичку тепла и внимания, истинного высокого творчества, большого искусства. После спектакля никто не расходился: благодарные одесситы смогли обменяться впечатлениями и лично поблагодарить Сергея Кивалова за щедрый подарок. Кроме того, в фойе для зрителей был подготовлен праздничный фуршет, и ощущение праздника надолго, как говорили сами приглашенные зрители, останется в их сердцах.

Еще в начале девяностых годов прошлого века Эдуард Митницкий поставил «Бал в честь короля». Спектакль оказался долгожителем и вот уже почти два десятилетия не сходит с афиши театра.

Вот так сам театр в дань уважения Мастеру, ставшему душой нашей Музкомедии, установил своему артисту живой, величественный и трепетный памятник — «Бал в честь короля» — единственный в своем роде спектакль, который дает уникальную возможность, еще раз вспомнить о большом Артисте и окунуться в атмосферу нашего родного города прошлых лет. Потому, вероятно, каждый раз, когда идет этот «мемориальный» спектакль, в зале Музкомедии, ожививший лучшие образы, созданные Водяным, в тот момент, когда звучит в записи «Свидание с Одессой» в проникновенном исполнении самого короля оперетты, зрители и встают — все, до единого.

Спектакль подошел к концу — и на сцену был приглашен народный депутат Украины Сергей Кивалов.

«Еще раз убедился, насколько талантливые люди живут и работают в нашем городе. Одесса была, есть и будет городом искусства, истинных талантов, замечательных людей! Прекрасная труппа Одесского государственного академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного преподнесла нам сегодня большой праздник — спектакль, сделанный с большой душой, самоотдачей, а, главное, — с любовью. И я счастлив, что одесситы так талантливы! Огромное спасибо вам всем! Но особо я преклоняюсь перед народной артисткой Украины Евгенией Михайловной Дембской — истинной королевой бала, которая на этой сцене царствует уже много десятков лет»,

— от души поблагодарил народный депутат.

Также он преподнес букет прекрасный белых роз Евгении Дембской, вручил цветы и народному артисту Украины Владимиру Фролову, исполнившему в этом спектакле сразу несколько ролей.

«Мы очень благодарны Сергею Кивалову за этот бесценный подарок — побывать на таком замечательном спектакле, а, кроме того, пообщаться, поделиться впечатлениями друг с другом и после этого прекрасного действа. Это настоящая забота об одесситах, мало кто из наших депутатов так заботится о людях, как Сергей Васильевич. Ведь нам сегодня подарили самый настоящий праздник! Такие вещи никогда не забываются. Еще и прекрасный календарь каждый приглашенный получил в подарок»,

— вот так откровенно и очень тепло отозвалась пожилая одесситка Людмила Александровна в разговоре с нами после спектакля.