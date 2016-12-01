За последнюю неделю гриппом и ОРВИ в Одессе заболели 6349 человек, более двух третей из которых составляют дети и подростки до 14 лет.

Такие данные привела на встрече с журналистами руководитель отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребсллужбы Ольга Барановская. По ее словам, показатель заболеваемости всего за неделю вырос почти на треть.

При этом рост заболеваемости среди детей и подростков составляет 28%, а среди взрослых- на 58%.

Таким образом, можно сделать вывод, что именно в последнюю неделю в Одессе отмечается пик заболеваемости.

Всего же сначала октября в городе заболели гриппом и ОРВИ более 50 тысяч человек.

В последнюю неделю года медики ожидают некоторый спад заболеваемости, которые вновь «прыгнет» вверх в середине сентября, когда в большинстве учебных учреждений города закончатся зимние каникулы.