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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Новый губернатор – в Новом году?

Категория: Новости / Политика


Новый губернатор – в Новом году?

Несмотря на поддержку Кабмином кандидатуры Максима Степанова на должность губернатора Одесской области, его назначение вряд ли следует ожидать до Нового года.

Такое мнение высказали эксперты в программе телеканала «Ньюс Ван».

Согласно экспертному мнению, Президент вряд ли будет спешить с официальным представлением, поскольку по действующим правилам необходимо предоставить время на обжалование результатов конкурса другими его участниками.

Впрочем, по мнению экспертов, даже если кто-либо из участников конкурса и обжалует победу Максима Степанова, на результаты «губернаторской гонки» это не повлияет.



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