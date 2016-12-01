Новый губернатор – в Новом году?

Несмотря на поддержку Кабмином кандидатуры Максима Степанова на должность губернатора Одесской области, его назначение вряд ли следует ожидать до Нового года.

Такое мнение высказали эксперты в программе телеканала «Ньюс Ван».

Согласно экспертному мнению, Президент вряд ли будет спешить с официальным представлением, поскольку по действующим правилам необходимо предоставить время на обжалование результатов конкурса другими его участниками.

Впрочем, по мнению экспертов, даже если кто-либо из участников конкурса и обжалует победу Максима Степанова, на результаты «губернаторской гонки» это не повлияет.