Одесский центр административных услуг получил «заокеанское» одобрение

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йовович во время пребывания в Одессе посетила и похвалила Региональный центр обслуживания граждан.

По е словам, этот центр мог бы стать примером для других регионов Украины. И по словам руководителя Центра Артура Амирова, аналогичные центры вскоре должны открыться в Харькове и Мариуполе.

Кроме того, как отметил Артур Амиров, одесский центр продолжает увеличивать число услуг, предоставляемых населению.

Так, уже в ближайшее время там начнут оформлять заграничные паспорта.