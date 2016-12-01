С начала октября в Одессе гриппом и ОРВИ заболели 31689 детей

Такие данные привела на встрече с журналистами представитель городского управления здравоохранения Ирина Руденко. По ее словам, это составляет около 70% от общего числа заболевших.

При этом за последнюю неделю 4814 детей. Что на 315 превышает данные первой недели декабря.

Из них 380 детей и подростков были госпитализированы. А 2857 проходили лечение амбулаторно.

Чиновник рассказала, что больных детей принимают детская больница имени Резника (Киевский и Малиновский районы), клиника Медуниверситета в Валиховском переулке (Приморский район) и ГКБ№3 (Суворовский район).

Что же касается беременных женщин, то по информации Ирины Руденко, с начала октября заболели 227, из которых 81 проходили лечение в стационарах.

Причем если до сих пор больных на грипп, пневмонию и тяжелые формы ОРВИ принимал в основном роддома №2 и №7, то с 25 декабря их начнут принимать все родильные дома города.