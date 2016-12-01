Украинцы сообщают, что заграницей карты Приватбанка не работают

Руководство банка признает проблему и называет сроки ее решения.

Так, например, отреагировала пользователь Facebook Лариса Клименко на обращение председателя правления банка Александра Шлапака о том, что учреждение работает в обычном режиме. По словам женщины, она сейчас находится в Италии, где не может воспользоваться карточкой Приватбанка из-за того, что она не обслуживается. В подтверждение своих слов пользователь банка выложила фотографию чека с отказом.

На комментарий Клименко ответила пресс-секретарь Шлапака Инна Музычук.

«По загранице режим работы пока под вопросом. Про временную администрацию и передачу банка информируем с понедельника. По регламенту работ тоже. Извините, сейчас ситуация непростая. К концу недели наладится», – объяснила ситуацию Клименко.

Как сообщалось, Александр Шлапак заявил, что Приватбанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений, а люди делают депозиты.