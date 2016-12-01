Многодетным одесским семьям устанавливают счетчики газа

По состоянию на 21 декабря 2016 года в Приморской районной администрации состоялись шесть заседаний Координационного совета по предоставлению одноразовой материальной помощи многодетным семьям района.

В ходе заседания 56 семьям, проживающим в Приморском районе, назначена одноразовая помощь на общую сумму 173 320 грн.

На сегодняшний день в Приморском районе городские власти уже помогли установить индивидуальные приборы учета природного газа 34-м многодетным семьям.

Ранее на встрече с многодетными семьями городской голова предложил механизм помощи этой категории населения в приобретении и льготной установке приборов учета.

За подобной помощью в районную администрацию может обратиться каждая многодетная семья, которая в этом нуждается.