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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Многодетным одесским семьям устанавливают счетчики газа

Категория: Новости

Многодетным одесским семьям устанавливают счетчики газа

По состоянию на 21 декабря 2016 года в Приморской районной администрации состоялись шесть заседаний Координационного совета по предоставлению одноразовой материальной помощи многодетным семьям района.

В ходе заседания 56 семьям, проживающим в Приморском районе, назначена одноразовая помощь на общую сумму 173 320 грн.
На сегодняшний день в Приморском районе городские власти уже помогли установить индивидуальные приборы учета природного газа 34-м многодетным семьям.
Ранее на встрече с многодетными семьями городской голова предложил механизм помощи этой категории населения в приобретении и льготной установке приборов учета.
За подобной помощью в районную администрацию может обратиться каждая многодетная семья, которая в этом нуждается.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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