Рабинович заявляет, что за национализацию "Привата" каждый гражданин Украины заплатит из своего кармана

За национализацию самого крупного банка страны, «Приватбанка», заплатят налогоплательщики, каждому украинцу это обойдется в 10 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя национализацию Приватбанка, информирует Facenews.

«Я уже подсчитал: это обойдется каждому, абсолютно каждому украинцу, в 10 тысяч гривен. Потом они его, как сказала Гонтарева (глава Национального банка Украины - Ред.), опять продадут. А Екатерина Рожкова (заместитель Гонтаревой - Ред.), которая недавно еще с пленками рассказывала, что получает от русских банков наглые взятки, ‒ "Вау!" ‒ теперь кричит: "Мы вольем, мы спасем"», ‒ цитирует издание.

По словам Вадима Рабиновича, украинцам следует лучше присмотреться к руководству страны, в частности к Нацбанку.

«Что эти воры вообще могут сделать? Если 20 эпизодов доказывают воровство Национального банка, в частности конкретно Рожковой. И после этого она рассказывает, что спасает нас всех и страну, и мы верим в это? Мы что, совсем безумные?» ‒ продолжает нардеп.

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Напомним, лидер партии «За життя» в середине ноября передал в правоохранительные органы больше 90 часов записей телефонных разговоров главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей. По словам Рабиновича, на пленках слышно, как только по двум сделкам Екатерина Рожкова вывела из страны 4 миллиарда гривен.