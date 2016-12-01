За проект государственного бюджета голосовали 13 нардепов из Одесской области

Верховная Рада ночью приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017-й год. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады. За проект бюджета голосовали 13 нардепов из Одесской области. За проект закона о государственном бюджете проголосовали 274 депутата при необходимых 226.

Из числа народных избранников, представляющих одесский регион, проект бюджета поддержали 13: Василий Гуляев, Леонид Климов, Антон Кисе, Сергей Фаермарк, Геннадий Чекита, Евгений Дейдей, Павел Унгурян, Виталий Барвиненко, Алексей Гончаренко, Дмитрий Голубов, Александр Урбанский, Александр Пресман, Иван Фурсин.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов за данный проект бюджета не голосовал. Более того Сергей Кивалов назвал данный бюджет - петлей на шее простых людей.

«Я понимаю эйфорию авторов бюджета. Ведь теперь они смогут реализовать все свои аферистские схемы, освободить от высоких налогов принадлежащий им лично бизнес, поддержать несколько «своих» аграрных предприятий, поставив за черту выживания аграрный сектор страны, как таковой и «высосать» из народа последние соки. Эти жалкие объедки, которые они бросили пенсионерам и бюджетникам со своего барского стола, не только не упростят жизнь граждан, а сделают её гораздо сложнее. Те 10%, на которые поднимут пенсии, окончательно убеждают в том, что в Украине реализуется план по зачистке страны от пожилых людей.

Иначе, как объяснить, что теперь прожиточный минимум, который правительство изуверски назвало «биологическим прожиточным минимумом», практически в два раза больше, чем минимальная пенсия?!

Это – дискриминация по возрастному и социальному признаку. Может, кто-то знает способ, как, получив пенсию больше на 10%, заплатить коммуналку, которая выросла минимум на 80%? Это не «людоцентрический» бюджет, как его назвал премьер-министр, а «людоуничтожительный». И это не мое мнение. Об этом говорят безжалостные цифры.

Напомню, что на прошлой пленарной неделе депутаты приняли, внесенный Кабмином закон с невинным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Этим документом, вместе с принятым бюджетом, и регламентируется повышение зарплат бюджетникам. Если кто-то думает, что с 1-го января зарплаты вырастут у всех одинаково и автоматически, тот глубоко заблуждается. «Покращення» почувствуют только самые низкооплачиваемые работники. А вот кому придется очень туго, так это предпринимателям! Вместо того, чтобы развивать и поддерживать малый и средний бизнес, как, собственно и делается во всем мире, Украина его душит. Ведь налоговая ставка для предпринимателей теперь меняется. Если раньше она исчислялась от 1600 гривен, то теперь ее посчитают от 3200. То есть платить бизнесмены теперь будут минимум в два раза больше.

При этом эксперты прогнозируют резкий переход зарплат в негосударственном секторе в тень и резкий рост безработицы. Правда, такой рост уже тихо начался, например, в государственном секторе. Правительство отрапортовало о повышении зарплат, забыв упомянуть о том, что повышение это реализовано, благодаря значительному сокращению числа сотрудников. То есть права одних людей, как всегда, гарантировали путем нарушения прав других. Да что там права! У людей просто забрали возможность того самого «биологического» выживания. Возмутительно, что сохраняется норма о 15%-м налоге на пенсию для работающих пенсионеров. Государство запустило руку в скудный карман пенсионера, который вынужден работать даже в преклонном возрасте, чтобы выжить, и не собирается её оттуда забирать. Это дискриминационная, не справедливая норма, направленная на то, чтобы забрать часть пенсии, которую человек заработал за свою трудовую жизнь, работая на государство», - пдчеркнул Сергей Кивалов.