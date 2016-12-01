22 декабря в нашей стране ежегодно отмечают День дипломатической службы. Народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил дипломатов с профессиональным праздником.

"Очень важным для развития отечественной дипломатии стал 1917 год, когда в Украинской народной республике был создан прообраз современного Министерства иностранных дел – 22 декабря 1917 года был утверждён "Законопроект о создании Генерального секретариата международных дел".

Новый этап развития отечественной дипломатической службы начался после провозглашения Независимости Украины. Перед молодым украинским государством встала задача построения собственной системы международных отношений и создания позитивного имиджа нашей страны в мировом сообществе. И за годы независимости эта задача была успешно выполнена.

Быть дипломатом – это очень отвественная, и одновременно, очень опасная миссия, ведь дипломат представляет целую страну, и даже одно неосторожное действие может дорого стоить. Сегодня, в День дипломатической службы Украины, хочу от всей души поздравить всех тех, кто в своей каждодневной деятельности отстаивает внешнеполитические интересы нашего государства и помогает украинским гражданам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом. Желаю Вам крепкого здоровья, успешных переговоров, благополучия и мира в Ваших семьях!" - отметил Сергей Кивалов.