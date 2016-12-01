С 2008 года количество бездомных животных в Одессе сократилось почти в семь раз

Как рассказала на встрече с журналистами директор городского департамента экологии Татьяна Касько, с 2208 по 2015гг. число бездомных собак и кошек на улицах и в зеленых зонах сократилось с примерно 70 до 10 тысяч.

Этого удалось добиться в рамках городской программы охраны животного мира, которая действовала с 2008 по 2015 гг.

Причем, что особенно важно, добиться этого удалось гуманным способом - за счет стерилизации, а не убийства животных, как это имело место ранее.

Причем после стерилизации животных возвращали в места прежнего пребывания. Часто об этом просят жители прилегающих домов, которые привыкли к этим животным и подкармливают их.

Отметим, что по данным экспертов, международный опыт свидетельствует о том, что стерилизация бездомных животных является единственным реальным способом борьбы с их популяцией, поскольку в случае уничтожения таких животных на место уничтоженных быстро приходят другие.

Ведь, как свидетельствует практика, пока существует кормовая база, существенно сократить популяцию бродячих животных путем их уничтожения не возможно. Более того, если животные не стерилизованы, то их популяция будет только расти, причем нередко, в геометрической прогрессии.

Отметим, что 3 февраля 2016 года горсовет принял новую программу по защите животного мира до 2021 года.