С 1 января НКРЭ планирует снизить тарифы на электроэнергию

Электричество в Одессе подешевеет в среднем на 3%, так как Одесская область входит в список индустриально развитых регионов.

Соответствующий проект опубликовала Нацкомиссия по регулированию цен энергетики и коммунальных услуг.

Удешевление произойдет благодаря снижению оптовой цены электричества для всей Украины.

Согласно постановлению Нацкомиссии №2326, прогнозируемая оптово-рыночная цена электроэнергии на 2017 год составит 1285,06 грн за 1 МВт/ч (без НДС). Снижение стоимости произойдет в два этапа: в І квартале 2017 года стоимость утверждена на уровне 1341,57 грн за 1 МВт/ч (без НДС), а во II квартале 2017 года – 1263,76 грн за 1 МВт/ч (без НДС).

То есть с 1 января 2017 года стоимость электроэнергии снизится на 10%, а с 1 апреля 2017 года — на 5,8%. Следовательно, общее снижение от действующего уровня оптово-розничной цены будет составлять 15,2%. В декабре 2016 года стоимость составляет 1490,63 грн за 1 МВт/ч (без НДС).