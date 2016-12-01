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  • Дата: Вчера, 19:08
Вчера, 19:08

Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)

Работники Управления защиты экономики в Одесской области пресекли незаконную деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в помещении одного из развлекательных заведений г.Одессы. 

Работниками Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ НП Украины расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного занятия игорным бизнесом. В рамках досудебного расследования правоохранителями было получено постановление следственного судьи суда г.Одессы на проведение санкционированного обыска в нежилом помещении, расположенном по ул.Ак.Вильямса.
Во время проведения мероприятия прекращена незаконная деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в одном из развлекательных заведений, где, кроме комнаты с «покер-клубом», находился ресторан, а также зал для игры в бильярд. В потайном помещении мужчины проводили коммерческие турниры по игре в карточные азартные игры, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

В ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками полиции было изъято 3 игровых стола для игры в покер, 1500 игровых фишек, 8 колод карт, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность. Также на игровом столе в специальном сейфе обнаружены и изъяты добытые преступным путем денежные средства в сумме 1900 гривен и 200 долларов США и черновые записи. 

«Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования», - отметил начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов. Продолжается досудебное следствие.

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Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)
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Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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