Правоохранители Одессы закрыли еще один покерный клуб (фото)

Работники Управления защиты экономики в Одесской области пресекли незаконную деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в помещении одного из развлекательных заведений г.Одессы.

Работниками Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ НП Украины расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного занятия игорным бизнесом. В рамках досудебного расследования правоохранителями было получено постановление следственного судьи суда г.Одессы на проведение санкционированного обыска в нежилом помещении, расположенном по ул.Ак.Вильямса.

Во время проведения мероприятия прекращена незаконная деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в одном из развлекательных заведений, где, кроме комнаты с «покер-клубом», находился ресторан, а также зал для игры в бильярд. В потайном помещении мужчины проводили коммерческие турниры по игре в карточные азартные игры, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

В ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками полиции было изъято 3 игровых стола для игры в покер, 1500 игровых фишек, 8 колод карт, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность. Также на игровом столе в специальном сейфе обнаружены и изъяты добытые преступным путем денежные средства в сумме 1900 гривен и 200 долларов США и черновые записи.

«Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования», - отметил начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов. Продолжается досудебное следствие.