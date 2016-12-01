Власти Одессы представили проект Программы развития образования города на ближайшие годы

На очередном заседании рабочей группы по реализации основных заданий Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года был представлен на рассмотрение проект Городской целевой программы развития образования Одессы на 2017-2022 годы.

Заседание проходило под председательством заместителя Одесского городского головы Зинаиды Цвиринько.

«Проект Городской целевой программы развития образования Одессы на 2017-2022 годы разработан департаментом образования и науки на выполнение поручения Одесского городского головы. Данная Программа направлена на преодоление проблем и развитие существующих позитивных тенденций в сфере образования Одессы для обеспечения качественного уровня образовательных услуг подрастающего поколения юных одесситов», - отметила вице-мэр Зинаида Цвиринько.

Представляя участникам рабочей группы проект Программы, ее основные направления, директор департамента образования и науки Елена Буйневич подчеркнула, что он разработан на основе предложений, предоставленных территориальными отделами департамента, педагогами, общественными организациями города. В проект включены самые актуальные направления развития сферы образования Одессы.

«Основная цель программы - создание условий для равного доступа юных одесситов к качественному образованию, удовлетворение образовательных потребностей территориальной громады Одессы. Программа является долгосрочной и ее выполнение запланировано в два этапа: первый – 2017-2019 годы, второй – 2020-2022 годы», - подчеркнула Елена Буйневич.

Городской целевой программой развития образования Одессы на 2017-2022 годы предусмотрено выполнение заданий по расширению сети дошкольных учебных заведений, решению проблемы перегруженности общеобразовательных учреждений в отдельных районах города.

Планируется строительство новых школ, дальнейшая модернизация материально-технической и учебной баз учреждений образования, внедрение перспективных педагогических и информационных технологий для повышения качества результатов обучения.

Реализация Программы будет способствовать увеличению количества мест в дошкольных учреждениях, обеспечению надлежащих условия для получения образования в общеобразовательных школах, обеспечению учреждений образования педагогическими кадрами. Предусмотрено полностью обеспечить общеобразовательные школы компьютерными классами, лицензионными программами, программно-техническими средствами безопасности при пользовании сетью Интернет. Будут созданы надлежащие условия для обучения детей с особыми потребностями, увеличен охват детей внешкольным образованием.

После детального изучения членами рабочей группы проекта Городской целевой программы развития образования Одессы на 2017-2022 годы документ будет представлен на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Одесского городского совета и подан на утверждение исполнительного комитета.