Морские пираты все чаще нападают на крупные суда

Согласно последнему отчету Регионального объединения по борьбе с пиратством в Азии (ReCAAP), пираты в морях Сулу и Сулавеси продолжают выбирать в качестве своей цели крупные торговые суда. Почти все нападения направлены на похищение экипажа с целью выкупа, передает sur.ru.

С марта по ноябрь 2016 года было зафиксировано девять инцидентов и четыре попытки нападения, которые удалось предотвратить. Вплоть до октября большинство нападений совершалось на буксиры и траулеры, уязвимые из-за своей тихоходности и низкого надводного борта.

Однако уже в ноябре пираты переключились на более крупные и быстроходные суда. Так, атакам злоумышленников уже подверглись теплоходы Dong Bang Giant No.2, Royal 16, Southern Falcon, Kumiai Shagang, Easter K и Cemtex Fortune.

ReCAAP советует морякам изменить свой маршрут, если это возможно. В противном случае капитанам и экипажам судов стоит проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительной активности в Командование зоны безопасности Восточного Сабаха (ESSCOM).

Эксперты Регионального объединения по борьбе с пиратством в Азии уверены, что основная нагрузка по решению проблемы пиратства в регионе должна лечь на правительства прибрежных государств (обеспечить патрулирование) и представителей судоходной индустрии (принимать превентивные меры, описанные в "Лучших практиках по противодействию пиратам").