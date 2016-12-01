Коломойский обвинил НБУ в крахе Приватбанка

Национализированный Приватбанк стал жертвой своеволия Нацбанка. Об этом заявил бывший совладелец финучреждения Игорь Коломойский, сообщает ТСН.

И.Коломойский утверждает, что кредитный портфель Приватбанка был сбалансированным и обеспеченным.

"Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в оффшоры", - заявил он.

В то же время И.Коломойский выразил благодарность правительству и премьер-министру Владимиру Гройсману.

"В результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться в Кабинет Министров с предложением о передаче ПриватБанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда обнаружили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - заявил он.

Напомним, Кабинет министров в минувшее воскресенье принял решение о переходе Приватбанка в собственность государства. Предусматривается, что владельцем 100% акций Приватбанка станет государство в лице Министерства финансов, которое "гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов".

Данное решение было поддержано основным кредитором Украины – Международным валютным фондом, а также Европейским банком реконструкции и развития.